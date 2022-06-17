ПМЭФ – 2022: Правительство Мурманской области и «Норникель» подписали меморандум о взаимодействии

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство Мурманской области и горно-металлургическая компания «Норильский никель» подписали меморандум о взаимодействии при реализации инвестиционных и социальных проектов на территории региона. Во время встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис и старший вице-президент — руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий в очередной раз подтвердили взаимную заинтересованность в реализации компанией инвестиционных и социальных проектов, а также в стабильной и эффективной работе ее подразделений на Кольском полуострове.

Особое внимание в документе уделили работе над большими проектами горно-металлургической компании. Во-первых, это создание современного высокоэффективного экологичного медного производства.

«Строительство завода белой металлургии «Большая медь» в Мончегорске — это комплексное развитие сразу нескольких отраслей. Во-первых, Мурманская область ведёт курс на «зелёный регион», и экологически чистое предприятие на нашем Севере —это ещё один большой шаг вперёд. Во-вторых, это инвестиции проекта более 140 млрд рублей и создание новых рабочих мест. В-третьих, руководством «Норникеля» принято решение о строительстве нового микрорайона в Мончегорске для сотрудников. И в-четвёртых, мы также договорились, что кадры для этого производства будем готовить в наших вузах. Важно, чтобы в первую очередь, именно жители Мурманской области получали все компетенции и были востребованы нашими ключевыми работодателями на территории региона», — подчеркнул губернатор.

В рамках проекта «Большая медь» планируют применять современную технологию «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция» с минимальным воздействием на окружающую среду. Извлечение серы в кислоту составит не менее 99,5%, на производстве будет бессточная замкнутая система водооборота. Другое важное начинание – строительство нового отделения разделения файнштейна на Кольской ГМК, которое подразумевает реконфигурацию рафинировочных мощностей для увеличения объёмов производства цветных металлов. И третий проект — комплексное развитие нового микрорайона в Мончегорске. В современном жилом квартале планируют построить жилые дома примерно на две тысячи квартир, а также соцобъекты: детские сады, школы, медучреждения и т.д.

В то же время меморандум предполагает совместные усилия в проработке инструментов поддержки инвестиционных проектов на территории опережающего развития «Столица Арктики» в рамках региональных инвестиционных проектов, специальных инвестиционных контрактов. Также «Норникель» и представители правительства Мурманской области планируют совместно участвовать в подготовке предложений по совершенствованию федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, таким образом, в меморандуме, с одной стороны, говорится о важности усиления инвестиционной активности для устойчивого экономического роста Мурманской области, с другой — о необходимости формирования благоприятных финансовых и административных условий для развития бизнеса и значимости совместной работы государства и крупных компаний по созданию новых высокоэффективных, экологичных производств, развитию промышленного и человеческого потенциала, созданию новых рабочих мест. Большим подспорьем в этом уже давно стали инициативы «Норникеля».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/