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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 09:15

ПМЭФ – 2022: Правительство Мурманской области и «Росатом» направят порядка 440 млн рублей на социальную инфраструктуру города Полярные Зори

В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подписали протокол о реализации соглашения о сотрудничестве в 2022 году.

«В этом году, по прогнозам, Госкорпорация «Росатом» направит более 1 млрд рублей налоговых отчислений в бюджет Мурманской области. И мы подписали дополнительное соглашение о совместной реализации инфраструктурных работ на общую сумму почти в 440 миллионов рублей. В рамках договоренностей реализуем 14 мероприятий по благоустройству общественных, спортивных и дворовых территорий, ремонту автомобильных дорог, текущих ремонтов общеобразовательных учреждений и строительство лыжной базы в городе атомщиков и подведомственной территории», – сообщил глава региона.

Документом предусмотрено выделение дополнительных 347,8 млн рублей из средств областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города Полярные Зори в 2022 году, где располагается Кольская АЭС. Средства пойдут на строительство объекта «Лыжная база», благоустройство общественной территории бульвара «Северное сияние» (2 часть) и общественной территории по ул. Пушкина, благоустройство дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог, выполнение ремонтных работ в муниципальных детских бюджетных учреждениях города Полярные Зори и пос. Африканда и др.

«Соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и правительством Мурманской области было подписано в 2012 году. Дополнительные налоговые отчисления атомщиков, поступающие в областной бюджет, направляются на реализацию социально значимых проектов и развитие инфраструктуры города Полярные Зори. За 9 лет на эти цели из региона было направлено более 1,3 млрд рублей – из 9,1 млрд рублей дополнительных налоговых отчислений атомщиков, поступивших в областной бюджет», – отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за годы сотрудничества на выделяемые средства уже был построен физкультурно-оздоровительный комплекс, путепровод над железной дорогой, проведено благоустройство первой очереди бульвара «Северное сияние», отремонтирован городской Дворец культуры, приобретены и установлены игровые физкультурные (спортивные) площадки для дошкольных образовательных учреждений и многое другое.

 

 

 

Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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