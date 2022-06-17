ПМЭФ – 2022: Правительство Мурманской области и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Мурманской области и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Андрей Чибис заместитель президента - председателя правления банка Денис Бортников.

В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать при реализации экономической, инвестиционной и социальной сфер. В планах – развитие финансовой инфраструктуры и системы кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки, а также дальнейшее внедрение современных банковских технологий.

«Соглашение с одним из крупнейших банков страны позволяет нам продолжать сотрудничество по реализации совместных инвестиционных программ, приоритетных проектов и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе, в рамках региональных программ поддержки. По результатам 2021 год количество людей, занятых в организациях малого и среднего бизнеса, выросло на 11% по сравнению с 2020 годом и составило 90 тысяч человек. А количество субъектов СМП на сегодняшний день составляет 24,5 тысячи. И для нас крайне важно продолжать предоставлять все возможности для открытия и развития своего дела», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Для успешного развития региональной экономики необходимы совместные усилия государства, бизнеса и финансовых институтов. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества с Мурманской областью, участия в приоритетных проектах, реализуемых в Заполярье. Совместно с правительством мы планируем совершенствовать меры поддержки населения и предоставлять региональному бизнесу ресурсы, необходимые для адаптации к рыночным изменениям», − отметил Денис Бортников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ВТБ работает в Мурманской области больше 20 лет. Кредитный портфель физлиц и корпоративных клиентов банка в регионе превышает 37 млрд рублей. Объем привлеченных средств клиентов составляет 42 млрд рублей. Среди социальных проектов ВТБ – сеть городского велопроката «Велобайк», запущенная в регионе в 2020 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/