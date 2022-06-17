ПМЭФ – 2022: Правительство Мурманской области подписало допсоглашение с ПАО «НОВАТЭК» о реконструкции «Родины»

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Мурманской области подписало дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО «НОВАТЭК». В рамках новых договоренностей планируется реконструкция кинотеатра «Родина» и финансирование врачебных бригад «Территория здоровья».

«Восстановление кинотеатра «Родина» имеет принципиальное значение и как объекта культурного наследия для мурманчан, так и для городской среды. Сейчас это полуразваленное здание в самом центре Мурманска, и мы договорились о его реконструкции. В рамках соглашения «НОВАТЭК» профинансирует 500 миллионов рублей, чтобы «Родина» была не просто восстановлена, но и стала культурным центром для города Мурманска», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

В целях улучшения и развития комплексного социально-экономического потенциала Мурманской области в 2022-2023 годы ПАО «НОВАТЭК» заключило дополнительное соглашение. Компания планирует выделить денежные средства на реконструкцию объекта культурного наследия Мурманской области – здания кинотеатра «Родина» и создание в нем современного культурно-молодежного центра.

«НОВАТЭК» присутствует во многих регионах. Мы расширяем свою деятельность. И по значимости Мурманская область становится одной из самых центровых для работы. Мы всегда слаженно работаем с командой регионального правительства, и считаем своей обязанностью участвовать в социальном развитии региона. Мне приятно подписывать этот документ, одно название чего стоит – кинотеатр «Родина». Вместе с вами мы сделаем этот объект», – отметил председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в рамках соглашения компания профинансирует выезд врачебной бригады в регион в рамках реализации проекта ПАО «НОВАТЭК» «Территория здоровья». Кроме того, компания выделит 5 млн на проведение в 2022 году спортивных мероприятий по мини-футболу для детских футбольных команд.

Напомним, что ранее с ПАО «НОВАТЭК» было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве на 2020-2029 годы. Оно касается многих сторон жизни северян – здравоохранения, образования, развития социальной и медицинской инфраструктуры, а также поддержки массового спорта, культуры и искусства.