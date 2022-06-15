ПМЭФ – 2022: «При нашей грамотной работе люди будут стремиться жить и работать в регионе» – Андрей Чибис

15 июня стартовал XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В рамках деловой программы губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в панельной сессии «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики: как развить и удержать кадры». К дискуссии присоединились первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов и главы регионов Арктической зоны Российской Федерации. Модератором сессии выступил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Андрей Чибис отметил, что правительство Мурманской области системно подходит к проблеме с оттоком населения. Так, в 2019 году был утверждён стратегический план «На Севере – жить!». В его основу легли предложения от северян. В 2021 году план был обновлён.

«На Севере – жить!» не просто эмоциональный призыв, не лозунг, а идеология, подкреплённая четким планом мероприятий. За него проголосовали в рамках анкетирования порядка 50 тысяч человек. Это наш дополнительный региональный проект, который мы реализуем и обеспечиваем бюджетом. Также мы разработали систему пяти шагов, благодаря которой не только удерживаем, но и привлекаем население», – рассказал губернатор.

Как отметил Андрей Чибис, в первую очередь, правительство Мурманской области сосредоточилось на экономической базе. По словам губернатора, федеральное правительство и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики дали региону множество возможностей.

«Мы вместе бились за создание в Мурманской области первой и единственной в Арктике территории опережающего социально-экономического развития – «Столица Арктики». И это, в том числе, позволило за три года создать хорошую экономическую динамику. Так, рост инвестиций составил 30% (600 млрд рублей). Ни один проект, крупное предприятие или стройка не прекратили свою работу. Все это дало рост – промпроизводста на 17%, экономики на 16%, зарплат на 29% (13 % реальные доходы)», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, Мурманская область входит в топ-10 субъектов по уровню доходу семей.

«Это наша экономическая основа. Резиденты, которые у нас сейчас работают, уже создали 3 тысячи рабочих мест. Сейчас нам проще говорить с молодёжью, потому что экономика именно здесь», – заявил Андрей Чибис.

Вторым шагом по решению проблемы с оттоком населения Андрей Чибис назвал поддержку молодёжи. Губернатор отметил, что молодые люди – основа Арктики.

«Проблема стала решаться с притоком молодых кадров. В 2020 году мы ввели новый принцип начисления северных надбавок. Специалисты до 35 лет получают до 80% от оплаты труда, в том числе и прибывшие в область. Крупные компании стали также повышать зарплаты. Таким образом, мы простимулировали частного работодателя. Отдельные категории, например, молодые учителя, получают минимум 40,5 тысячи рублей без учёта надбавок. Также мы ввели региональный проект «Зарплата мамы», – рассказал о мерах поддержки глава региона.

Кроме того, в Мурманской области действуют земские и региональные выплаты для медперсонала. Так, за 3 года в регион привлекли около 300 врачей.

Также правительством региона было принято решение об увеличении выплаты до 1 млн врачам и 500 тысяч фельдшерам, приезжающим регион. В этом году планируется привлечь 86 медицинских работников – это порядка 30% от имеющегося дефицита.

Отдельно губернатор выделил вопросы самореализации молодёжи.

«Мы снизили налоги для развития бизнеса в 6 раз, являемся лидерами по программе «Гектар Арктики». Эти меры поддержки мы дополняем региональными, в том числе нашей программой «Губернаторский стартап», в рамках которого можно получить до 1 млн рублей на открытие или развитие своего дела. Помимо проектов и рабочих мест важно дать молодежи возможность самореализоваться. Есть прекрасные примеры, когда к нам переезжают ребята из Питера или Москвы», – рассказал глава региона.

Третий важный шаг, который обозначил губернатор – создание комфортной среды и для жителей, и для приезжих специалистов.

«У нас непростой климат. Полярные ночь и день, длинная весна. Нам важно, чтобы люди в городах и посёлках чувствовали себя комфортнее. Для этого мы стали инвестировать в горсреду, иллюминацию», – объяснил губернатор.

«Интересная и событийная жизнь важна для людей. Необходимо, чтобы культурные мероприятия создавались для всех возрастов. Создание среды для жизни, повышение качества благоустройства – важная часть в работе. Мы благоустроили 100 общественных пространств. За 3 года индекс качества городской среды вырос на 8%. Мы в топ-10 в стране по этим показателям», – напомнил глава региона.

Тема образования и профориентация – 4-й важнейший шаг, над которым Правительство Мурманской области активно работает и видит заметный эффект.

«Профориентация в регионе начинается со школы. С 1 сентября в Мурманске, Апатитах и Снежногорске откроются инженерные классы по профилю «судостроение», потому что эта отрасль актуальна», – сообщил Андрей Чибис.

Кроме того, в колледжах Мурманской области уже создали 18 современных мастерских и до 2024 года появится еще 41. Ребята смогут получать практические навыки в стенах учреждений. Помимо этого, колледжи закреплены за ключевыми партнерами региона. В их числе: «Новатэк», «Норникель», «ФосАгро», «ЕвроХим», «Росатом». Также действуют классы с профориентацией в школах: «ФосАгро- класс», «Новатэк- класс», «Атомкласс», «Роснефть-класс», логистический класс, кадетский класс, «Газпром-класс» и две площадки «Яндекс.Лицея».

«Ребята понимают, что могут получить профессию и рабочее место на высокотехнологичном предприятии. У школьников зарождается понимание, что в Мурманской области можно жить и зарабатывать», – подчеркнул губернатор.

Также важной задачей в регионе является перезапуск МГТУ. С ключевыми партнерами будут заключены соглашения, по которым они будут обучать специалистов для своих проектов и производств именно в регионе.

Последним, но немаловажным шагом губернатор назвал обеспечение жителей Мурманской области и переезжающих специалистов жильём.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одна из региональных программ, по предоставлению арендного жилья для молодых специалистов, готовится к запуску. Для них будет доступна аренда по доступной цене с правом последующего выкупа, а также продажа им жилья со скидкой 20-30% как при строительстве МКД, так и для ИЖС.

Глава региона отметил, что реализация всех пяти шагов даёт свои результаты.

«Наша маленькая, но очень важная победа – тренд на замедление миграции. Миграционная убыль сократилась в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом, за 2021 год уехало на 9,5% меньше», – сообщил Андрей Чибис.

«Арктика – территория развития, точка роста для России. При нашей грамотной работе люди будут стремиться жить и работать в регионе», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/