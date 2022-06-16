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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.22 17:30

ПМЭФ – 2022: Росгеология и Мурманская область договорились о сотрудничестве в комплексном геологическом изучении и освоении недр региона

На Петербургском международном экономическом форуме – 2022 правительство Мурманской области и Росгеология заключили соглашение, которое определяет основы сотрудничества и взаимодействия сторон в сфере комплексного геологического изучения недр и производства геологоразведочных работ на территории региона. Мероприятия реализуются в рамках Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года.

«Мурманская область обладает богатой минерально-сырьевой базой. Доля региона в общероссийском производстве составляет 100% апатитового и нефелинового концентратов, 95% никеля и 10% железорудного концентрата. А также более 50% запасов лития в России сосредоточенно именно в наших редкометальных месторождениях. Поэтому мониторинг, эффективное и рациональное недропользование имеет большое значение как с экологической точки зрения, так и инвестиционной привлекательности региона. Отдельное значение имеет подготовка необходимых специалистов на базе образовательных учреждений именно Мурманской области. Об этом в рамках нашего соглашения с Росгеологией мы также договорились», – прокомментировал подписание соглашения глава региона Андрей Чибис.

В соответствии с документом, правительство Мурманской области будет способствовать созданию оптимальных условий для привлечения инвестиций, необходимых для комплексного изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы региона, а также оказывать содействие в реализации подготовительных и разрешительных процедур при проведении геологоразведочных работ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Росгеология будет осуществлять работы по комплексному геологическому изучению, освоению и мониторингу состояния недр на территории Мурманской области с применением прогрессивных методов и технологий геологоразведочных работ, новых высокотехнологичных способов прогнозирования, выявления и комплексного использования минерального сырья.

«Мы осознаем исключительное значение освоения природных ресурсов для устойчивого экономического развития Мурманской области. Регион имеет выгодное географическое положение и серьёзный минерально-сырьевой потенциал. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать раскрытию этого потенциала, увеличению объемов поисково-разведочных работ, в том числе необходимых стране дефицитных полезных ископаемых», – подчеркнул глава Росгеологии Сергей Горьков.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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