ПМЭФ – 2022: «Россети Северо-Запад» готовы перевести на электричество котельные Мурманской области для уменьшения карбонового следа в Арктике

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник подписали соглашение о развитии инфраструктуры особо охраняемой территории — парка «Териберка».

Сетевая компания построит в селе пять индивидуальных тепловых пунктов, которые заменят выработавшую ресурс угольную котельную. Это позволит снизить негативную антропогенную нагрузку. Стоимость проекта — более 80 миллионов рублей.

Ещё одно соглашение о сотрудничестве в целях снижения выбросов загрязняющих веществ подписано в присутствии главы региона между «Россети Северо-Запад» и горно-металлургической компанией «Норильский никель».

Крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия готов полностью отказаться от использования мазута на комбинате в Мончегорске. Устаревший мазутный теплоисточник здесь заменят на промышленную электрическую котельную.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Россети являются нашими надёжными партнёрами по ряду инфраструктурных и социальных проектов. Благодаря этому подписанию в Мончегорске и Териберке котельные будут переведены на электричество. Для нас это принципиально важный вопрос, так как мазут – это не только дорогой вид топлива, но и крайне неэкологичный. Мы уже ушли от мазутозавимости в Умбе и Килпъявре. И подписанные соглашения решат не только задачи сегодняшнего дня, но и станут вкладом, в том числе в сохранение арктической природы в будущем», — подчеркнул важность подписанных соглашений для экологии Арктики глава региона.

Артем Пидник отметил, что развитие Арктики — один из главных экономических приоритетов страны.

«Здесь реализуется более 460 проектов, а объём инвестиций превышает 1,3 триллиона рублей. При этом Арктика обеспечивает запас экологической прочности не только России, но и всей планеты. Мазутные и угольные энергоресурсы — основные источники вредных выбросов в атмосферу. Замена неэффективных и неэкологичных видов топлива на электроэнергию не только экономически обоснована, но и необходима для охраны окружающей среды. «Россети Северо-Запад» готовы создавать необходимую инфраструктуру», — подчеркнул генеральный директор «Россети Северо-Запад».

«Россети Северо-Запад» готовы построить современный энергоисточник, а также необходимую электросетевую инфраструктуру, чтобы обеспечить для подключения объекта 200 МВт мощности с учётом перспективных нагрузок.

«Строительство такой мощной котельной позволит нам полностью уйти от использования мазута на производственной площадке в Мончегорске. Этот проект — часть экологической стратегии «Норникеля». Для нас снижение воздействия на окружающую среду — важный шаг на пути к созданию «зелёных» металлов. Кроме этого, мы существенно повышаем эффективность производственных процессов — от снижения расходов на энергоресурс до оптимизации затрат на логистику топлива», — отметил вице-президент — руководитель энергетического дивизиона «Норникеля» Евгений Федоров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/