ПМЭФ – 2022: в Мурманской области есть все условия для развития судоремонта – рынок сформирован, действуют беспрецедентные налоговые льготы и преференции для резидентов АЗ РФ

Минвостокразвития РФ предложит комплекс преференциальных мер для поддержки и развития судоремонта в Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке. Об этом 15 июня сообщил заместитель главы ведомства Гаджимагомед Гусейнов в ходе Международного семинара по судостроению и судоремонту в Арктике, прошедшего в рамках ПМЭФ-2022.

«На сегодня мы ощущаем дефицит судоремонтных мощностей, особенно в Арктической зоне, на Дальнем Востоке. Предстоит решить ряд принципиальных задач. Министерство хотело бы предложить комплекс преференциальных мер в АЗРФ и на Дальнем Востоке отрасли судоремонта. Основная преференция – льгота на страховые взносы, вместо привычных 30% в АЗРФ – 7,6%. Есть и преференция по налогу на прибыль, свободные таможенные зоны», – сказал замминистра.

Он отметил, что за ближайшие три года требуется обеспечить перевозку 150 млн тонн грузов по Северному морскому пути, что также требует инвестиций. «Сейчас грузоотправителями декларируется транспортировка 90 млн тонн грузов к 2024 году. Если говорить только об этом объеме, его реализация требует инвестиций. До 2030 года мы должны построить не менее 55 судов, чтобы обеспечить вывоз этого груза. Все эти задачи формируют существенный, весомый заказ на ближайшие 10-15 лет по судостроению. Это потом косвенно будет также обращено и к судоремонту. Сейчас прорабатываем поручение президента до 2035 года», – подчеркнул Гаджимагомед Гусейнов.

В Мурманской области есть все условия для развития судоремонта: рынок сформирован, действуют беспрецедентные налоговые льготы и преференции для резидентов Арктической зоны РФ, в свою очередь отметила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова.

По словам вице-губернатора, по оценкам на конец 2021 года из 570 судов, приписанных к порту Мурманск, на судоремонтных предприятиях региона ремонтировались только 27%, остальные проходили ремонт в странах Европы. «В деньгах этот рынок составляет 2 млрд рублей, и всего 500 млн из них на данный момент остаётся в Мурманской области. Для судоремонта в регионе есть большой потенциал», – сказала она. Также вице-губернатор обратила внимание на низкую рентабельность в этой сфере – порядка 5%, отметила, что модернизировать отрасль позволили бы инвестиции и обнуление НДС для Арктики, Крыма, и Дальнего Востока.

«Для обновления основных средств компаний также есть возможность применения механизма концессии. Одна из наших инициатив – создание судоремонтного кластера на базе 10-го судоремонтного завода в Полярном. Завтра подписываем соответствующее соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Для решения кадрового вопроса в сфере судоремонта в Мурманской области действует программа «колледж – завод», осенью этого года откроются специализированные судоремонтные классы на базе нескольких школ региона, сообщает региональное Министерство информационной политики (по информации ТАСС).