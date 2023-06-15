ПМЭФ — 2023: Андрей Чибис предложил в приоритетном порядке внести города, обеспечивающие работу Севморпути, в опорные города Арктики

Сегодня в рамках деловой программы Петербургского Международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в панельной сессии «Северный морской путь: новые вызовы». К дискуссии присоединились заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, а также те, кто заинтересован в развитии СМП. Модератором сессии выступил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

«Северный морской путь даёт новые возможности для арктических регионов. В Мурманской области при поддержке Президента России Владимира Путина и федерального правительства реализуется стратегический проект «Мурманский транспортный узел». Это позволит создать нужную инфраструктуру на западном берегу Кольского залива, в том числе портовую и железнодорожных путей. Планируется, что в конце текущего года уже будет запущено рабочее движение от нового порта «Лавна». Первый этап проекта планируем завершить в 2024 году», – сообщил Андрей Чибис.

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин отметил, что Северный морской путь в перспективе – один из глобальных мировых проектов транзита.

Губернатор подчеркнул, что Кольский полуостров обладает самым большим глубоководным, незамерзающим, круглогодичным портом за Полярным кругом, в 2022 году объём перевалки грузов составил более 56 млн тонн, что на пять процентов больше, чем годом ранее.

«К 2030 году эта цифра может достигнуть 80 млн тонн. Это огромный потенциал и важно, что Мурманск – базовый порт для развития Севморпути. При поддержке государства у нас создаётся вся необходимая инфраструктура. Действие таких преференциальных режимов, как ТОР «Столица Арктики» и АЗ РФ позволяет промышленным компаниям региона успешно функционировать, отмечен рост производства более чем на 10 процентов, ВРП – порядка 20 процентов. Сегодня у нас реализуется значимый проект компании «НОВАТЭК» – Центр строительства крупнотоннажных зданий и морских сооружений», – сказал глава региона.

Председатель совета участников судоходства по СМП, председатель совета директоров «Совкомфлот» Сергей Франк подчеркнул, что Артика – большая территория для государственно-частного партнерства, отметив, что бизнес это понимает и готов к совместной работе.

Глава региона отметил, что важнейшим темой для развития Севморпути остаётся создание компетентных кадров.

«Нужно готовить тех людей, которые в Арктике родились и растут, так как они адаптированы к климату. Для этого необходимы серьёзные инвестиции в образование, мы с компаниями инвестируем в среднее, однако необходимо и в высшее. Ранее Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поддержал нас и заявил о решении скорректировать федеральные программы, чтобы университеты Арктической зоны могли тоже участвовать в проекте», – сказал глава региона.

Ещё одним значимым направлением Андрей Чибис обозначил – повышение качества жизни людей северных регионов.

«Люди хотят выбрать лучшее место для проживания и жизни. Мы договорились определить опорные города Арктики, которые важны для развития Севморпути. Задача – привлечь и удержать ценные кадры, для этого необходимо инвестировать в населенные пункты прямо сейчас. Эти моменты в Кольском Заполярье обозначены в стратегическом плане «На Севере – жить». Кроме того, мы договорились с главой Минвостокразвтития Алексеем Чекунковым о создании штаба, который займётся вопросами инвестиций в опорные города Арктики, в том числе за счёт увеличения Президентской единой субсидии», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Алексей Чекунков выразил согласие с Андреем Чибисом, отметив, что на арктические города также планируется распространить систему мастер-планов. Глава Минвостокразвтития подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы качество жизни северян повысилось.

«Северным морской путь – не просто новый коридор, международная ситуация делает его крайне востребованным. Без сомнения, что мы реализуем этот стратегический проект, если будем относиться к нему как к большому бизнесу. Все это позволит жителям Арктики почувствовать развитие и изменение в вопросах качества жизни», – сказал Алексей Чекунков.

Кроме того, Андрей Чибис поднял вопрос необходимости развития судоремонта, с учётом накопленных компетенций арктических регионов.

Фото: https://gov-murman.ru