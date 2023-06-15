ПМЭФ – 2023: благоустройство, ремонт дорог, создание центра «УникУм» и «Точки Роста» – ГК «Росатом» продолжит помогать в развитии Полярных Зорь

ГК «Росатом» продолжит помогать в развитии Полярных Зорь. Сегодня в рамках Петербургского Международного экономического форума подписан протокол к соглашению между правительством Мурманской области и госкорпорацией о финансировании ещё 19 мероприятий.

«С нашим партнёром – «Росатомом» договорились о реализации мероприятий, которые корпорация профинансирует до конца этого года в Полярных Зорях. Перечень содержит 19 предложенных к реализации мероприятий. Это благоустройство общественных и дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог, выполнение капитальных и косметических ремонтов учреждений образования и культуры, создание центра олимпиадной подготовки «УникУм» и «Точки Роста». И, безусловно, наше социально – экономическое партнёрство будем наращивать, чтобы повышать качество жизни северян в городе атомщиков», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

«Миссия Росатома в городах присутствия уже давно вышла за рамки энергетики. Госкорпорация выстраивает свою деятельность как социально ответственная компания, устойчивое развитие которой способствует социальному развитию территорий расположения ее предприятий. При поддержке «Росатома» реализуются долгожданные и востребованные жителями проекты: спортивные комплексы, городские набережные и парки, школы дополнительного образования, культурные центры, объекты жилищно-коммунальной сферы. Соглашения с регионами – важный инструмент выполнения поставленных Президентом России задач по повышению уровня жизни и благосостояния жителей городов Российской Федерации», – отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Фото: https://gov-murman.ru