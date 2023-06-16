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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.23 16:30

ПМЭФ – 2023: губернатор Андрей Чибис представил инвестиционный потенциал Мурманской области

В рамках деловой программы ПМЭФ-2023 губернатор Андрей Чибис презентовал инвестиционный потенциал Мурманской области в ходе работы стенда «Арктика – территория диалога».

Так, глава региона обозначил три ключевых события – строительство Мурманского транспортного узла, решение по газификации Мурманской области, запуск процессов по освоению месторождений литиевых руд.

«Всё уникальное в Арктике – это Кольское Заполярье. Мурманская область – 100% арктическая территория. До нас всего 1,5 часа из Петербурга и 2 часа из Москвы. Здесь живут уникальные люди, заряженные энергией и драйвом. Важно, что у нас есть необходимая транспортная инфраструктура – три морских порта, два аэропорта, один из них рядом с популярным хибинским курортом, развита сеть автомобильных дорог и железнодорожного сообщения», – сказал губернатор.

Ещё одно неоспоримое преимущество, которое обозначил глава региона, – логистика.

«Мурманск – базовый, крупнейший в мире незамерзающий порт за Полярным кругом, исключительная особенность – выход как на восток, так и на запад. Важно, что он не зависит ни от каких других государств. Это безопасно с точки зрения экспорта грузов. Также реализуются проекты: Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, терминал по перевалке минеральных удобрений «Тулома», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, правительство РФ выделило 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла. У Мурманской области масштабный ресурсный потенциал. Доля в общероссийском производстве – 100% апатитового, нефелинового, лопаритового концентратов, 95% никеля. Идёт подготовка к освоению литиевых месторождений. В Кольском Заполярье сосредоточено более 50% запасов этого металла России. Губернатор подчеркнул, ключевой проект – газификация региона.

«Это решение принято благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, ведётся работа по проектированию газопровода, это меняет технологический уклад и дарит новые возможности. Компания «НОВАТЭК» заявила о готовности и желании строительства мощностей по сжижению газа», – сообщил глава региона.

Активно развивается сфера рыбопромышленности. В отрасли занято 7,5 тысячи человек. В этом году появилось 850 рабочих мест. Серьёзно развивается аквакультура, объём выращивания рыбы в 2022 году вырос на 18,8%.

«Сегодня для нас точка роста – создание судоремонтного кластера. Нам удалось добиться решения о нулевой ставке по НДС, теперь важно, чтобы закон был оперативно принят», – отметил губернатор.

Энергетика – важный фактор. У Мурманской области большой потенциал. Это позволят инвестировать и создавать новые производства. Недавно ввели самую мощную в мире ветроэлектростанцию, расположенную за полярным кругом. В пандемию при поддержке Президента России Владимира Путина, Минвостокразвития, федерального правительства на территории Мурманской области заработали такие режимы, как ТОР, АЗ РФ. Для малого и среднего предпринимательства также создали налоговые льготы.

«Нам есть чем гордиться – за четыре года вложено 900 млрд инвестиций, мы на втором месте в СЗФО по росту инвестиций, лидеры по количеству резидентов АЗ РФ. Это даёт новые возможности для нашей молодёжи. Важная история – кадры и их подготовка. Начинаем эту работу со школ, профориентационных классов, перезагружаем колледжи, а также Мурманский арктический университет», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в прошлом году в Мурманске состоялось открытие первого центра обработки данных в арктической зоне России. Инфраструктурный проект реализован компанией «Ростелеком» в рамках соглашения с областным правительством. Андрей Чибис подчеркнул, что центр закрывает потребности экономики, решает задачи государственного сектора и предприятий Кольского Заполярья. Туристская инфраструктура растёт, региональное правительство активно поддерживает сферу, в том числе благодаря инструментам федерального центра.

«Появляется всё больше мест в разных уголках области. Теперь популярна не только Териберка, но и Кандалакша, полуострова Средний и Рыбачий, Терский берег. Туристические направления в регионе востребованы круглогодично. Турпоток в Мурманскую область в 2022 году составил почти 540 тысяч человек. Это рекорд по количеству гостей за всё время в нашей области и среди всех регионов Арктической зоны. Мы возглавили топ направлений для путешествий в 2023 году. «На Севере – жить» – это принцип, ведь жить надо здесь и сейчас, а на Севере становится с каждым днём всё лучше. Мы приглашаем всех, кто готов вложиться и оставить свой след в истории, в Мурманскую область», – заключил губернатор.

В финале презентации состоялся розыгрыш тура в Мурманскую область, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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