ПМЭФ – 2023: губернатор Андрей Чибис прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании

Сегодня, в третий день Петербургского Международного экономического форума, ключевым элементом деловой программы стало пленарное заседание, на котором выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Речь главы государства прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В своей речи Владимир Путин отметил, что страна успешно преодолела трудности прошлого года: безработица и инфляция близки к историческому минимуму. Эта устойчивость, заметил Путин, стала конкурентным преимуществом России.

Меры господдержки экономики должны быть связаны с повышением зарплаты сотрудников, улучшением трудовых условий и предоставления новых соцпакетов. Ещё одно направление — рост инвестиций, нужно добиться их притока в ключевые отрасли промышленности.

«Будем и дальше строить, и обновлять объекты инфраструктуры: автомобильные и железные дороги, путепроводы, мосты. Продолжим расшивку узких мест – их у нас, конечно, тоже достаточно, увеличение возможностей морских портов будет в центре нашего внимания», – пообещал президент.

Также Владимир Путин отметил, что планируется увеличение объёма перевозок грузов по Севморпути, который сейчас активно развивается.

«В прошлом году по нему прошли 34 миллиона тонн грузов. Ожидаем, что уже в следующем, 2024 году объём таких перевозок кратно увеличится, что требует такого же опережающего развития железнодорожной и иной инфраструктуры Мурманского транспортного узла, других арктических портов», – подчеркнул глава государства.

Северный морской путь даёт новые возможности для арктических регионов, в том числе для Мурманска, который является базовым портом для его развития.

«Мурманский транспортный узел – один из важнейших элементов Северного морского пути, а Мурманская область демонстрирует рост по всем ключевым показателям, которые обозначены президентом. Новые инструменты, которые объявил президент, – по ним начинаем проработку», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru