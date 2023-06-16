ПМЭФ – 2023: Мурманск получит 30 новых троллейбусов

Этой осенью Мурманск получит 30 новых троллейбусов. Обновление пассажирского транспорта проводится при поддержке регионального бюджета, также привлечено льготное финансирование государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. На полях Петербургского Международного экономического форума заключено соответствующее соглашение между Правительством Мурманской области и ВЭБ.РФ, а также договор между госкорпорацией развития и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» регион уже выделил 300 млн рублей на закупку троллейбусов городскому перевозчику АО «Электротранспорт». Кроме того, привлеченные от ВЭБ.РФ 353,25 млн рублей будут направлены ГТЛК на финансирование поставки троллейбусов для АО «Электротранспорт». Технику планируется передать лизингополучателю до конца лета 2023 года.

«Благодаря этим 30 троллейбусам и нашей системной работе по обновлению общественного транспорта автопарк города Мурманска будет обновлён уже более чем наполовину. Всего за последние два года закупили 180 автобусов и троллейбусов. И это обновило 77% всего парка Мурманской области на регулируемых маршрутах. В ряде муниципалитетов он заменен полностью. Работу безусловно будем продолжать. А новые троллейбусы выйдут на линию уже осенью», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Обновление общественного транспорта в городах – одна из основных задач, которая стоит перед нами. Накануне форума реализация этого проекта была одобрена на заседании президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которую возглавляет Юрий Петрович Трутнев. Принятое решение позволит улучшить качество городского транспорта, повысить комфорт и уровень безопасности пассажирских перевозок в городе. Сегодня мы подписали договор о предоставлении льготного финансирования ГТЛК», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

«Сотрудничество ГТЛК и ВЭБ.РФ позволяет предлагать привлекательные для регионов условия на поставку городской пассажирской техники, стимулирует обновление локальных парков техники и способствует повышению качества транспортного обслуживания населения. Как инструмент развития транспортной отрасли мы и дальше будем содействовать модернизации городской техники в регионах и обеспечивать загрузку производственных мощностей российских машиностроительных предприятий. ГТЛК совместно с ВЭБ.РФ уже реализовали 16 аналогичных проектов по обновлению общественного и пригородного пассажирского транспорта. Каждый из них повышает комфорт ежедневных поездок и мобильность горожан в разных регионах России», – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Доля перевозок городским электротранспортом в Мурманске уже сейчас составляет 51%. Закупка новых троллейбусов позволит снизить долю устаревшего парка с 44 % до 19%, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru