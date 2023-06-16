ПМЭФ – 2023. Мурманская и Архангельская области, ведущие круизные компании и туроператоры объединились для создания новых межрегиональных предложений по развитию круизного туризма

В рамках Петербургского Международного экономического форума 15 июня состоялось подписание соглашения о реализации круизных маршрутов по акватории Белого моря, включающих береговые программы по территории Мурманской и Архангельской областей, в том числе развитие маршрута «Поморское кольцо» Архангельск – Соловецкие острова – Кандалакша. Подписи под документом поставили глава региона Андрей Чибис, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский руководители круизных компаний «ВОДОХОДЪ» Ришат Багаутдинов, «ЭКСПРЕСС-ТУР» Антон Нешатаев, «РД-Трэвел» Вадим Мамонтов.

«Туризм в Мурманской области с каждым годом набирает темпы. В прошлом году регион посетили 540 тысяч человек – это рекорд для нашей области за все время и рекорд среди регионов Арктической Зоны страны. Мы будем и дальше поддерживать проекты в сфере туризма для повышения качества инфраструктуры и продолжим расширять предложения для гостей. Развитие такого маршрута как «Поморское кольцо» поможет привлечь еще больше туристов для знакомства с нашим красивым Севером», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соглашение будет способствовать развитию межрегиональных туристских маршрутов между Мурманской и Архангельской областями; позволит осуществлять методическую помощь в рамках разработки новых туристских береговых программ и организовывать тематические форумы, конференции, выставки, а также другие совместные мероприятия, направленные на развитие круизного туризма по акватории Белого моря.

«Я рад, что наши регионы – Архангельская и Мурманская области, наконец, получают заслуженное внимание путешественников, особенно людей, которыми движет авантюризм – в хорошем смысле этого слова, ведь отдых в Арктике — это всегда особый адреналин и драйв, тем более, когда речь идёт о путешествиях на водном транспорте», – отметил Александр Цыбульский.

Фото: https://gov-murman.ru