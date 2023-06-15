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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 15:45

ПМЭФ – 2023: Мурманская область и Фонд поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» заключили соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения

Сегодня на XXVI Петербургском Международном экономическом форуме губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления Фонда поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения предусмотрено расширенное взаимодействие в части оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, обеспечения их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, и техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий.

«Вместе с фондом мы будем поддерживать молодых северян, которые болеют редкими жизнеугрожающими заболеваниями, чтобы помогать им в обеспечении необходимых дорогостоящих препаратов. Благодаря этому взаимодействию мы сможем помогать ещё больше детям, больным спинальной мышечной атрофией, муковисцидозом и целым рядом других заболеваний», – отметил глава Мурманской области Андрей Чибис.

На сегодняшний день фонд активно взаимодействует с Министерством здравоохранения Мурманской области. Уже одобрена помощь 68 пациентам по 12 тяжёлым и редким заболеваниям. Для лечения им предоставляются дорогостоящие лекарственные препараты и медизделия.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Фонд «Круг добра» создан Указом Президента в 2021 году. Цель фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи российским детям с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями.

В настоящее время у фонда 7254 подопечных из всех регионов Российской Федерации, в том числе 23 ребёнка – из новых регионов РФ. В перечне заболеваний – 72 нозологии. На помощь детям с 2021 года фондом направлен 171 млрд рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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