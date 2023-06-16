ПМЭФ – 2023: Мурманская область и ПАО «Газпром» заключили соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации региона

Сегодня в рамках Петербургского Международного экономического форума заключено соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации Мурманской области между правительством региона и ПАО «Газпром». Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Мурманская область будет газифицирована. Эта договорённость – огромный и исторический прорыв для Мурманской области. В результате реализации проекта дома получат возможность отапливаться газом, мы уйдём от дорогого и не экологичного мазута, а наши предприятия смогут создавать новые производства. Запрос на это есть. По предварительной оценке, при газификации будет создано более 20 тысяч рабочих мест и привлечено свыше 400 млрд рублей инвестиций. Экономический и социальный эффект для всего региона действительно будет колоссальным. И я еще раз благодарю Президента России и все федеральное правительство за поддержку по этому вопросу. Только благодаря слаженным и последовательным шагам нам удалось добиться этого важнейшего для нас решения», – прокомментировал глава региона Андрей Чибис.

Напомним, вопрос газификации региона перешёл в практическую плоскость после встречи губернатора Андрея Чибиса с Президентом России Владимиром Путиным летом прошлого года: глава государства поддержал инициативу региона. В соответствии с поручением Владимира Путина «Газпром» прорабатывает вопросы подачи газа потребителям региона. По условиям соглашения, подписанного сегодня, правительство Мурманской области разработает прогнозный топливно-энергетический баланс региона. «Газпром» скорректирует генеральную схему газоснабжения региона и определит оптимальный вариант его газификации. В настоящее время компания выполняет сбор исходных данных для проектирования магистрального газопровода «Волхов – Мурманск».

Кроме того, в присутствии Алексея Миллера подписано Соглашение о сотрудничестве между ПАО «ТГК-1» и Мурманской областью. Документ предусматривает, в частности, создание условий для перевода региональных генерирующих объектов ПАО «ТГК-1» – Апатитской ТЭЦ и источников теплоснабжения Мурманской ТЭЦ – с угля и мазута на природный газ.

Также на площадке ПМЭФ подписано соглашение между регионом и компанией «Газпром гелий сервис» о сотрудничестве.

«В рамках проработки вопроса газоснабжения и газификации Мурманской области также планируется рассмотреть возможности развития комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа на территории региона. На полях форума мы заключаем комплексные соглашения с компаниями «Газпрома» для реализации всех мероприятий, которые потребуются, чтобы Мурманская область перестала быть мазутозависимой и перешла на газ», – подчеркнул Андрей Чибис.

Отметим, ряд компаний, работающих в Мурманской области, уже заявили о своих потребностях и готовности создать новые производства при газификации региона, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru