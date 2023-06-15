ПМЭФ – 2023: Мурманская область станет первым регионом в России, где будут реализовывать программу «Зелёный экран»

Сегодня в ходе Петербургского Международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис и исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова заключили соглашение о сотрудничестве в реализации программы «Зелёный экран».

Соглашение предусматривает дальнейшее развитие кино- и телепроизводства на территории региона без вреда для экологии Арктики.

«Мурманская область последние годы привлекает профессионалов и кинолюбителей со всего мира. Для нас важно, чтобы съёмки в регионе проходили успешно для киногрупп и без ущерба для арктической природы. Красота, самобытность и уникальные ландшафты в совокупности с региональными мерами поддержки, которые мы даём кинопроектам, стали зоной роста и для наших локальных предпринимателей. Поэтому мы приняли решение стать первым регионом в России для формирования эффективного сотрудничества между кинокомпаниями, которые хотят снимать в Мурманской области, и региональным бизнес-сообществом. И отдельный пункт соглашения – использование наших кадровых ресурсов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа «Зелёный экран» разработана правительством Мурманской области и заполярными деятелями культуры и направлена на создание платформы для взаимодействия кинематографистов, желающих снимать в Арктике, и локального бизнес-сообщества. В рамках совместной деятельности Ассоциации и региона планируется выработать особые подходы к организации кинопроизводства на арктической территории – чтобы снизить техногенную нагрузку на экологию. В частности, речь идёт о возможном сокращении количества ввозимого в Арктическую зону технического оборудования – его замещении местными ресурсами и о возведении временных кинематографических конструкций в природной среде. А разработка знака «Зелёный экран» предполагается как система поощрений кинокомпаний, оставивших при съёмках минимальный углеродный след. Кроме того, планируется создание углеродного калькулятора, адаптированного под кинобизнес.

Кроме того, Ассоциация и правительство Мурманской области продолжат совместно реализовывать кинообразовательные проекты и проводить специальные мероприятия для повышения уровня профессионализма местных кадров, задействованных в киноиндустрии.

«Арктические регионы за счёт своей уникальной природы востребованы кинематографистами. «Снегирь», «Перевал Дятлова», «Полярный», «Везёт», «Баренцево море» – эти и многие другие известные проекты были сняты в Мурманской области. Наше индустриальное сообщество заинтересовано в снижении техногенной нагрузки на экологию Арктики не меньше, чем её жители. Мурманск первым поднял вопрос её сохранения, поэтому мы с удовольствием подключаемся к реализации программы «Зелёный экран», – прокомментировала Ольга Жукова.

Фото: https://gov-murman.ru