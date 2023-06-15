В Мурманской области стартует второй сезон проекта «От родника до океана»«К сожалению, статистика не радует»: депутаты облдумы обсудили ситуацию с уличным вандализмом в нашем регионе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 18:30

ПМЭФ – 2023: Мурманская область станет первым регионом в России, где будут реализовывать программу «Зелёный экран»

Сегодня в ходе Петербургского Международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис и исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова заключили соглашение о сотрудничестве в реализации программы «Зелёный экран».

Соглашение предусматривает дальнейшее развитие кино- и телепроизводства на территории региона без вреда для экологии Арктики.

«Мурманская область последние годы привлекает профессионалов и кинолюбителей со всего мира. Для нас важно, чтобы съёмки в регионе проходили успешно для киногрупп и без ущерба для арктической природы. Красота, самобытность и уникальные ландшафты в совокупности с региональными мерами поддержки, которые мы даём кинопроектам, стали зоной роста и для наших локальных предпринимателей. Поэтому мы приняли решение стать первым регионом в России для формирования эффективного сотрудничества между кинокомпаниями, которые хотят снимать в Мурманской области, и региональным бизнес-сообществом. И отдельный пункт соглашения – использование наших кадровых ресурсов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа «Зелёный экран» разработана правительством Мурманской области и заполярными деятелями культуры и направлена на создание платформы для взаимодействия кинематографистов, желающих снимать в Арктике, и локального бизнес-сообщества. В рамках совместной деятельности Ассоциации и региона планируется выработать особые подходы к организации кинопроизводства на арктической территории – чтобы снизить техногенную нагрузку на экологию. В частности, речь идёт о возможном сокращении количества ввозимого в Арктическую зону технического оборудования – его замещении местными ресурсами и о возведении временных кинематографических конструкций в природной среде. А разработка знака «Зелёный экран» предполагается как система поощрений кинокомпаний, оставивших при съёмках минимальный углеродный след. Кроме того, планируется создание углеродного калькулятора, адаптированного под кинобизнес.

Кроме того, Ассоциация и правительство Мурманской области продолжат совместно реализовывать кинообразовательные проекты и проводить специальные мероприятия для повышения уровня профессионализма местных кадров, задействованных в киноиндустрии.

«Арктические регионы за счёт своей уникальной природы востребованы кинематографистами. «Снегирь», «Перевал Дятлова», «Полярный», «Везёт», «Баренцево море» – эти и многие другие известные проекты были сняты в Мурманской области. Наше индустриальное сообщество заинтересовано в снижении техногенной нагрузки на экологию Арктики не меньше, чем её жители. Мурманск первым поднял вопрос её сохранения, поэтому мы с удовольствием подключаемся к реализации программы «Зелёный экран», – прокомментировала Ольга Жукова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наём самозанятых — долгоиграющий тренд для России. Кого ищет бизнес и почему
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
-Правовая консультация (18+)Жители Мурманской области могут запретить сделки с недвижимостью через «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:15«Вологодская крепость Ивана Грозного». Документальный фильм (0+)21:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 19 серия (16+)22:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 20 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне всё чаще считают, что вопросы о зарплате лучше не задавать-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 36 копеек, евро потерял 10 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Пять дней вместо десяти: пенсионерам-северянам хотят быстрее начислять компенсацию за проезд в санаторий
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика