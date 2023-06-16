ПМЭФ – 2023: Ольга Кузнецова поделилась лучшими практиками по сохранению биоразнообразия Арктики

На площадке Петербургского Международного экономического форума эксперты обсудили реализацию основ государственной политики и стратегии развития Арктической зоны в области сохранения биоразнообразия и развития системы ООПТ, роль арктических ООПТ в обеспечении национальной и экологической безопасности, перспективы развития системы мониторинга на базе таких территорий. Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала о туристическом потенциале региона и лучших практиках по сохранению биоразнообразия Арктики.

«Мурманская область – уникальный регион, имеющий огромный туристический потенциал. Из года в год туристический поток в регион растет, за последние несколько лет он увеличился почти на 130 тысяч человек. И 84% наших гостей приезжают насладиться неповторимой северной природой, которая прекрасна в любое время года – и под полуночным солнцем, и под всполохами северного сияния. Но северная природа очень хрупкая, на ее восстановление требуются десятилетия, поэтому очень важно правильно взаимодействовать с ней», – поделилась вице-губернатор.

Ольга Кузнецова отметила, что 2022 год был объявлен в Мурманской области Годом экологического туризма и стал первым тематическим в этой сфере. В прошлом году была запущена и в текущем продолжает регулярную работу Арктическая лаборатория туризма, в рамках которой были проведены 15 экспертных выездов в 10 муниципалитетов региона, в ходе каждого из которых профессионалы туристической отрасли непременно посещали и особо охраняемые природные территории, знакомились с ними, чтобы затем включать в свои маршруты.

«На региональном туристическом портале «Murmansk.travel.» оцифрованы и размещены 13 апробированных экологических маршрутов, которые не только активно включаются туроператорами в свои программы, но и подходят для самостоятельных туристов. Интереснейшие маршруты региона – экологические тропы Лапландского заповедника, экскурсии по литорали в Кандалакшском заповеднике, а в заповеднике «Пасвик» туристы могут вместе с научными сотрудниками окольцевать птицу», – сообщила заместитель губернатора.

В 2022 году Мурманская область стала лауреатом в номинации «Территория экологического туризма» Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.

Участники дискуссии также затронули вопросы проведения генеральной уборки на арктических ООПТ.

«В Мурманской области функционируют 75 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, являющиеся местами обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира. В 2022 году чтобы посетить саму молодую ООПТ региона в Териберке зарегистрировались почти 40 тыс. человек. Ежегодно в регионе проходит ряд мероприятий, нацеленных на сбережение уникальных арктических экологических систем. Среди них – федеральный проект «Чистая Арктика». В 2022 году к нему подключились уже более 2300 волонтёров. В этом году мы вновь станем участниками проекта», – рассказала Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в целях создания качественной туристской инфраструктуры в непосредственной близости от ООПТ в нашем регионе в 2022 году была реализована специальная мера государственной поддержки предпринимателей – субсидия в сфере экологического туризма. По итогам конкурсного отбора поддержку получили 5 проектов.

Фото: https://gov-murman.ru