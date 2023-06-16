ПМЭФ – 2023: ПАО «ЛУКОЙЛ» окажет содействие социально-экономическому развитию Мурманской области, в том числе в сфере благоустройства и социальной сфере

Вчера в рамках Петербургского Международного экономического форума подписано соглашение о социально-экономическом партнёрстве между правительством Мурманской области и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2023-2028 годы.

Соглашение направлено на устойчивое социально-экономическое развитие Мурманской области и подразделений компании на территории региона, взаимодействие сторон по вопросам улучшения инвестиционного климата, принятие мер по увеличению доходов и повышению эффективности расходов регионального бюджета.

К основным обязанностям компании, согласно документу, относятся обеспечение эффективного развития производства с целью увеличения доходов консолидированного бюджета Мурманской области, соблюдение природоохранного законодательства, принятие необходимых мер по снижению техногенных и экологических рисков. Со своей стороны, правительство Мурманской области рассмотрит возможность оказания поддержки при реализации инвестиционных и инновационных проектов компании.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в мае заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис дали официальный старт промышленной эксплуатации Кольской ветроэлектростанции. Реализацией стратегического промышленного проекта занимается дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» – «ЭЛ5-Энерго».

«Мы продолжаем наращивать взаимодействие с компанией: подписали социально-экономическое соглашение и начинаем совместную работу по определению набора мероприятий, которые «ЛУКОЙЛ» профинансирует на территории Мурманской области для развития инфраструктуры», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru