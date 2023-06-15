ПМЭФ – 2023: Подписано соглашение между ООО «Полярный литий» и правительством Мурманской области в рамках освоения Колмозерского месторождения лития

Соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и ООО «Полярный литий» подписано сегодня в рамках Петербургского Международного экономического форума. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО «Полярный литий» Игорь Демидов. Стороны планируют сотрудничество в рамках проекта освоения Колмозерского месторождения лития.

В частности, планируется взаимодействие по проведению совместных рабочих встреч, тематических семинаров, круглых столов для выработки общих подходов в ходе реализации проекта. Особые усилия стороны направят на разработку и реализацию мероприятий, направленных на снижение ущерба окружающей природной среде в ходе промышленного освоения Колмозерского месторождения, а также развитие инфраструктуры территории.

«На базе Колмозерского месторождения, расположенного в Мурманской области, будут созданы мощности по добыче и переработке литиевого сырья с последующим производством карбоната лития. Месторождение – одно из крупнейших, там содержится порядка 19% всех запасов лития в стране. Благодаря проектам по добыче лития у Ловозерского района появляются ещё одни точки роста. И мы будем работать с компанией в рамках заключенного соглашения по конкретизации мероприятий, направленных на обновление социальной инфраструктуры с учётом новых возможностей», — заключил губернатор.

Генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов прокомментировал: «Освоение месторождения даст возможность создать первое отечественное производство литийсодержащего сырья, которое сыграет важную роль в обеспечении стратегически необходимыми материалами передовых предприятий России. В том числе продукция предназначена для проекта Госкорпороации «Росатом» — гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области, запуск которой запланирован на 2025 год».

Дополнительная геологоразведка месторождения начнётся уже в ближайшие месяцы и будет реализована компетенциями компаний «Норникель Технические сервисы» и АО «РУСБУРМАШ» (геологоразведочная и буровая компания Горнорудного дивизиона «Росатома»).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, открытое в 1947 году, Колмозерское — наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд. Оно расположено в Ловозерском районе Мурманской области в западной части гряды Кейв вблизи озера Колмозеро. Виды полезных ископаемых на участке недр включают литий, бериллий, ниобий и тантал.

ООО «Полярный литий» — совместное предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» и ПАО ГМК «Норильский никель» — получило право на разработку крупнейшего в России месторождения лития по результатам аукциона, итоги которого были подведены 8 февраля 2023 г.

Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность различным отраслям промышленности выпускать самую разнообразную продукцию. Россия в состоянии сама обеспечить себя основными видами полезных ископаемых. Увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных должны обеспечить сырьевой суверенитет страны. ГК «Росатом» принимает активное участие в этой работе.

Фото: https://gov-murman.ru