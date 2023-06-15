В Мурманской области стартует второй сезон проекта «От родника до океана»«К сожалению, статистика не радует»: депутаты облдумы обсудили ситуацию с уличным вандализмом в нашем регионе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 17:15

ПМЭФ – 2023. Развитие социальных лифтов и поддержка талантливой молодежи: правительство Мурманской области и президентская платформа «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского Международного экономического форума-2023 состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и правительством Мурманской области, направленного на установление эффективного сотрудничества. Подписи под документом поставили глава региона Андрей Чибис и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора Президентской Академии Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан, создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, обеспечения распространения лучших практик в области развития талантов.

«Возможность личного и профессионального развития молодых кадров – задача, важность которой неоднократно подчёркивал Президент страны Владимир Путин. Как региональное правительство мы крайне заинтересованы в том, чтобы все возможности для самореализации у ребят были дома, в Мурманской области. Поэтому внедряем профориентационные классы в школах, создаём современные мастерские в колледжах, выдаём гранты предпринимателям для создания и развития их дела и многое другое. И во взаимодействии с АНО «Россия – страна возможностей» появляется ещё один лифт для роста молодых кадров, чтобы они могли проявлять свои таланты», – прокомментировал Андрей Чибис.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Мурманской области проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предложит новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодёжи, проведению совместных конкурсов, проектов и мероприятий.

«Жители Мурманской области активно участвуют в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Школьники соревнуются в конкурсе «Большая перемена», у студентов популярностью пользуются конкурс «Твой Ход» и олимпиада «Я – профессионал». Опытные специалисты выбирают для участия наш флагманский проект – конкурс управленцев «Лидеры России». За 5 лет работы платформы участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад от Мурманской области стали более 66 тысяч человек, 284 из которых стали финалистами, а 174 вошли в число победителей и получили возможность поступить в университет без экзаменов, пройти стажировку или устроиться на работу в крупные компании, поработать с опытным наставником, увидеть красивейшие уголки России и реализовать собственный социальный проект. В 2021 году в Мурманске проходил полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», а в этом году при содействии правительства Мурманской области мы начали работу по формированию регионального сообщества участников конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Подписанное соглашение позволит развивать уже достигнутые результаты, эффективно работать в направлении постконкурсного сопровождения победителей и одновременно станет надежным подспорьем для привлечения в наши проекты новых участников, откроет для них более широкие перспективы», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

Соглашение призвано способствовать повышению уровня вовлеченности граждан Мурманской области в проекты и конкурсы президентской платформы, а также предполагает широкий спектр возможностей взаимодействия между АНО «Россия – страна возможностей» и правительством региона.

В частности, предполагается активная работа по созданию и развитию сообщества выпускников проектов платформы «Россия – страна возможностей» в Мурманской области.

Подписанный документ предусматривает возможность формирования со стороны правительства региона предложений об учреждении тематических номинаций в существующих конкурсах или о проведении платформой «Россия – страна возможностей» специализированных проектов.

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества Мурманской области и АНО «Россия – страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением лидеров общественного мнения к обсуждению результатов совместной работы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соглашение будет способствовать субъектам РФ в реализации 7 пункта «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи» Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наём самозанятых — долгоиграющий тренд для России. Кого ищет бизнес и почему
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
-Правовая консультация (18+)Жители Мурманской области могут запретить сделки с недвижимостью через «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:15«Вологодская крепость Ивана Грозного». Документальный фильм (0+)21:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 19 серия (16+)22:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 20 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне всё чаще считают, что вопросы о зарплате лучше не задавать-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 36 копеек, евро потерял 10 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Пять дней вместо десяти: пенсионерам-северянам хотят быстрее начислять компенсацию за проезд в санаторий
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика