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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.23 10:00

ПМЭФ – 2023: «Россети Северо-Запад» готовы использовать инструмент инфраструктурных облигаций для финансирования проектов в Арктической зоне

15 июня на Петербургском Международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков в присутствии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ закрепляет намерение сторон проработать возможность льготного финансирования региональных проектов по созданию социальной, инженерной, коммунальной и другой инфраструктуры в Арктической зоне. В частности, сетевая компания готова строить сети наружного освещения и электрические котельные в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ – уникальный для России механизм финансирования, совмещающий меры господдержки и рыночные инструменты. Инструмент позволяет регионам реализовывать наиболее актуальные инфраструктурные проекты в рамках жилищного строительства и городского развития на комфортных для них условиях – заем предоставляется по ставке до 4,5% на срок до 30 лет.

«Подписание этого соглашения напрямую затрагивает интересы Мурманской области для создания привлекательных условий реализации на территории Мурманской области проектов ГЧП. В первую очередь, в сфере развития городской среды и создания энергоснабжающей инфраструктуры. В конечном итоге соглашение позволит снижать затраты бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов и модернизацию за счёт того, что берутся длительные кредиты под небольшие проценты», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня Мурманская область активно развивается, здесь реализуются проекты федерального масштаба. Поэтому мы уделяем Арктической зоне особое внимание. В 2023 году планируем направить на инвестиционную и ремонтную программы в регионе 2 млрд рублей. Возможность получить льготное финансирование позволит запустить новые проекты в сфере ЖКХ, которые невозможно осуществить только за счет средств компании или бюджетных средств из-за высокой технологичности, долгих сроков реализации и медленной окупаемости. Уверен, наше соглашение с ДОМ.РФ создаст дополнительные условия для развития области и повышения качества жизни в Заполярье», – отметил Артём Пидник.

«Облигации ДОМ.РФ помогают решить одну из самых насущных проблем регионов – недофинансирование инфраструктуры. Механизм направлен на возведение совершенно разных объектов: школ, детских садов, автодорог и, конечно же, инженерных и коммунальных сетей для нового жилищного строительства. Важно, что средства на их строительство предоставляются по льготной ставке и на длительный срок», – подчеркнул Александр Аксаков.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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