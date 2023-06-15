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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 13:45

ПМЭФ – 2023: Северяне примут участие в турнире Росконгресса по падел

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится турнир Росконгресса по падел. Мероприятие пройдёт с 18.00 до 20.00 по адресу: пр. Стачек, 45, корп. 2. В этом году состязание впервые включено в спортивную программу Петербургского Международного экономического форума. Турнир организован Федерацией падел России, аккредитованной Международной Федерацией падел.

В нём примут участие и представители Мурманской области. Вид спорта зародился в Мексике, он прост и понятен, приступить к игре можно примерно через 20 минут, изучив правила. Однако, как и любой вид спорта, – глубок по стратегии, изобилует большим количеством технических элементов.

«Падел достаточно быстро завоевал сердца россиян, особенно популярен этот вид спорта в Мурманской области, некоторые северяне успешно выступают как на крупных российских, так и на международных соревнованиях. Игра позволит повысить уровень физической подготовки, развить ловкость и скорость, улучшить координацию движений и стратегическое мышление. Самое важное в паделе – получать удовольствие и позитив от игры. Здесь нет места грубому соперничеству, важнее – приятно и с пользой провести время, обрести новый опыт, научиться работать в команде и проявлять уважение к каждому игроку», – подчеркнул президент Федерации падел России Антон Бернацкий.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на турнир также приглашены директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Георгий Брюсов, представители регионов, лучшие игроки России и члены сборной России по падел.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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