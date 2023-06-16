ПМЭФ – 2023. Строительство горно-обогатительного комбината и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ловозерского района: правительство Мурманской области заключило соглашение с компанией «Арктический литий»

Вчера на Петербургском Международном экономическом состоялось заключение соглашения о сотрудничестве между АО «Арктический литий» и правительством Мурманской области заключается в целях объединения и координации взаимных усилий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Мурманской области, в частности Ловозерского района.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и генеральный директор АО «Арктический литий» Дмитрий Высоцкий.

«Более 50% всех запасов лития в стране находятся в недрах Мурманской области. В прошлом году при поддержке федерального правительства состоялись аукционы на добычу лития. Для региона – это новые инвестиции, рабочие места и налоги в бюджет области. Проект соглашения предполагает строительство горно-обогатительного комбината для добычи и переработки литий содержащей руды. А также компания берёт на себя обязательства по социально-экономическому партнёрству, чтобы в дальнейшем вкладывать свои средства в развитие Ловозерского района», – подчеркнул глава региона.

Дмитрий Высоцкий подчеркнул, что Россия нуждается в собственном сырье для производства лития и литиевых продуктов.

«В течение 30 лет оно завозилась из-за рубежа. И сейчас мы вернулись к тому, что необходимо обеспечивать сырьевую безопасность страны. В Мурманской области сосредоточено множество горнорудных мероприятий, но они расположены вдоль автодорог и железнодорожных путей. Ловозерскому району сложнее развиваться инфраструктурно. Поэтому наш проект позволит одному из самых обширному району в Мурманской области развиваться, особенно в социальной сфере. В промышленном плане у муниципалитета большой потенциал, он может встать в ряд с крупными городами региона, где присутствуют градообразующие предприятия», – отметил генеральный директор АО «Арктический литий» Дмитрий Высоцкий.

Фото: https://gov-murman.ru