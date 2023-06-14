ПМЭФ – 2023: в первый день проведения XXVI Петербургского Международного экономического форума состоялось подписание соглашения между правительствами четырёх субъектов России

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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.23 22:30

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Подписи под документом поставили глава региона Андрей Чибис, заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский, руководители Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Соглашение направлено на взаимодействие научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» и научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

«В текущих условиях запрос на отечественную науку возрастает до небывалых масштабов. Сейчас актуальны как никогда новые идеи, которые можно будет внедрять в производства. Для этого нужны тесные межрегиональные кооперации. Уверен, что наши учёные во взаимодействии смогут усилить научный потенциал в соответствии с приоритетами для развития всей нашей страны», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

«Конечно, мы нацелены на взаимодействие с другими субъектами РФ, с другими научно-образовательными центрами для того, чтобы делиться с ними своими идеями, а также вырабатывать новые совместные проекты, чтобы двигаться только вперёд», – подчеркнул Дмитрий Гладский, вице-губернатор Белгородской области.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что сегодня развитие научной деятельности рассматривается как один из важнейших факторов обеспечения конкурентных преимуществ в отраслях экономики и её перевода на инновационный путь развития.

«Уверен, что это межрегиональное взаимодействие позволит ещё более эффективно решать задачи экономического развития. У нас уже есть идеи по взаимодействию НОЦ «Российская Арктика» и Белгородским НОЦ «Инновационные решения в агропромышленном комплексе». Это проекты в сферах аквакультуры, сельского хозяйства и строительства. Кроме того, несомненно перспективным станет взаимодействие наших ученых и студентов для развития кадрового потенциала регионов», – сказал Александр Цыбульский.

Межрегиональность НОЦ реализуется объединением усилий субъектов Арктической зоны Российской Федерации: Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, научных и образовательных организаций Республик Карелия и Коми.

«В новых экономических условиях нам необходимо обеспечить технологический прорыв. Научные идеи и проекты, созданные в рамках НОЦ очень значимы для всей страны, но в особенности для нашего округа и Арктики. Это и передовые разработки в медицине, и развитие северного оленеводства, и изучение экологии. Соглашение позволит продолжить успешное и продуктивное сотрудничество на благо нашей страны», – подчеркнул руководитель Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Напомним, в рамках участия в межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» в 2022 году поддержано 7 проектов от Мурманской области на сумму 9,66 миллиона рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Научно-образовательный центр «Российская Арктика» создан на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Целевая модель обусловлена глобальными вызовами, связанными с климатическими изменениями, пространственным развитием России и предусматривает обеспечение освоения и сохранения Арктики путем развития науки и технологий, подготовки кадров новой формации в тесной межрегиональной кооперации усилий региональных властей, научных и образовательных организаций, бизнеса.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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