ПМЭФ – 2023: в первый день проведения XXVI Петербургского Международного экономического форума состоялось подписание соглашения между правительствами четырёх субъектов России

Подписи под документом поставили глава региона Андрей Чибис, заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский, руководители Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Соглашение направлено на взаимодействие научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» и научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

«В текущих условиях запрос на отечественную науку возрастает до небывалых масштабов. Сейчас актуальны как никогда новые идеи, которые можно будет внедрять в производства. Для этого нужны тесные межрегиональные кооперации. Уверен, что наши учёные во взаимодействии смогут усилить научный потенциал в соответствии с приоритетами для развития всей нашей страны», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

«Конечно, мы нацелены на взаимодействие с другими субъектами РФ, с другими научно-образовательными центрами для того, чтобы делиться с ними своими идеями, а также вырабатывать новые совместные проекты, чтобы двигаться только вперёд», – подчеркнул Дмитрий Гладский, вице-губернатор Белгородской области.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что сегодня развитие научной деятельности рассматривается как один из важнейших факторов обеспечения конкурентных преимуществ в отраслях экономики и её перевода на инновационный путь развития.

«Уверен, что это межрегиональное взаимодействие позволит ещё более эффективно решать задачи экономического развития. У нас уже есть идеи по взаимодействию НОЦ «Российская Арктика» и Белгородским НОЦ «Инновационные решения в агропромышленном комплексе». Это проекты в сферах аквакультуры, сельского хозяйства и строительства. Кроме того, несомненно перспективным станет взаимодействие наших ученых и студентов для развития кадрового потенциала регионов», – сказал Александр Цыбульский.

Межрегиональность НОЦ реализуется объединением усилий субъектов Арктической зоны Российской Федерации: Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, научных и образовательных организаций Республик Карелия и Коми.

«В новых экономических условиях нам необходимо обеспечить технологический прорыв. Научные идеи и проекты, созданные в рамках НОЦ очень значимы для всей страны, но в особенности для нашего округа и Арктики. Это и передовые разработки в медицине, и развитие северного оленеводства, и изучение экологии. Соглашение позволит продолжить успешное и продуктивное сотрудничество на благо нашей страны», – подчеркнул руководитель Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Напомним, в рамках участия в межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» в 2022 году поддержано 7 проектов от Мурманской области на сумму 9,66 миллиона рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Научно-образовательный центр «Российская Арктика» создан на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Целевая модель обусловлена глобальными вызовами, связанными с климатическими изменениями, пространственным развитием России и предусматривает обеспечение освоения и сохранения Арктики путем развития науки и технологий, подготовки кадров новой формации в тесной межрегиональной кооперации усилий региональных властей, научных и образовательных организаций, бизнеса.

Фото: https://gov-murman.ru