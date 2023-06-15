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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 20:00

ПМЭФ – 2023: вице-губернатор Ольга Кузнецова рассказала о совместном проекте с ГТЛК по созданию судоремонтного кластера

Перспективы новых транспортных – и прежде всего морских – коридоров напрямую зависят от научно-технологического потенциала и возможностей промышленного комплекса страны. Эталонным примером является Северный морской путь, объём перевозок по которому за десятилетие увеличился на порядок. На одной из площадок Петербургского Международного экономического форума – 2023 обсудили развитие логического и судоремонтного потенциала. В сессии приняла участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Мурманская область обладает высоким транспортным потенциалом, связанный в первую очередь с незамерзающим круглогодичным глубоководным портом Мурманск. Порт Мурманск – абсолютный лидер по грузообороту среди портов, расположенных вдоль трассы Северного морского пути. В регионе есть вся инфраструктура и инвесторы, заинтересованные в создании транспортных хабов для СМП», – подчеркнула вице-губернатор.

Кроме того, в Мурманской области работает уникальный набор мер государственной поддержки для таких проектов, позволяющий уменьшить нагрузку на инвесторов, – это режимы АЗРФ и ТОР «Столица Арктики». В результате уже сегодня объем инвестиций логистических и транспортных проектов Мурманской области составляет более 400 млрд рублей в ближайшие 10 лет. Большинство из них направлены на развитие Севморпути.

«Существуют сложности в сфере судоремонта. Большинство наших судовладельцев обслуживаются на территории других регионов и стран, что, конечно же, влияет на потерю рыбопромыслового времени и стоимость услуг. Появляются много новых судов, поэтому проблема обслуживания и ремонта заслуживает внимательного отношения. С учётом имеющихся задач по развитию Арктической зоны Российской Федерации, правительство Мурманской области совместно с АО «ГТЛК» приступило к работе, направленной на создание судоремонтного предприятия по типу кластера на территории Мурманской области с учётом потребностей судоходных и рыболовецких компаний региона и участников Северного морского пути», – пояснила Ольга Кузнецова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, целью проекта является предоставление владельцам гражданского флота качественных и конкурентоспособных услуг судоремонта полного цикла.

«Мы завершили маркетинговое исследование рынка судоремонта Мурманского региона, изучили потенциальные площадки и сформировали предварительную финансовую модель проекта. Судоремонтный комплекс сможет обслуживать гражданские суда, составляющие более 80% приписанного к порту Мурманск флота. Проектирование объекта начнётся уже в этом году и завершится в 2024 году, после чего начнётся строительная фаза», – подчеркнул генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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