ПМЭФ – 2024: правительство региона и ПАО «НОВАТЭК» заключили соглашение о поддержке социальных и культурных объектов Мурманской области

В ходе Петербургского международного экономического форума 6 июня было заключено дополнительное соглашение между правительством Мурманской области и ПАО «НОВАТЭК», в рамках которого компания окажет поддержку в реконструкции и оснащении социально важных объектов региона.

Так, будет оказана помощь в реконструкции здания кинотеатра «Родина», приобретении оборудования для нового хирургического корпуса онкодиспансера, ремонте и приобретении станков и оборудования для Мурманского индустриального колледжа.

«Искренне благодарю за проекты, которые вы делаете в Мурманской области, за дополнительную поддержку, которую оказываете. Новое соглашение – это оборудование в онкодиспансер, который сегодня находится в активной стадии строительства; продолжение инвестиций в индустриальный колледж, модернизированный прошлым летом; и, конечно, оборудование и модернизация здания кинотеатра «Родина» в центре Мурманска, где мы планируем открыть Центр цифровых искусств», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Напомним, на базе бывшего кинотеатра «Родина» планируется открыть первый в России Центр цифрового искусства «Муза», где юные северяне будут получать дополнительное образование по нескольким направлениям: программирование, лаборатория искусственного интеллекта, AR/VR разработка – дополненная реальность, режиссура, ювелирное искусство и другие.

«Будем готовить инженерные кадры, которые в том числе нужны для тех крупных проектов, которые «НОВАТЭК» будет реализовывать на территории Мурманской области. А также кадры для креативной экономики», – подчеркнул Андрей Чибис.

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон поблагодарил за совместную работу, отметив, что поддержка будет продолжена.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, долгосрочное соглашение о сотрудничестве на 2020-2029 годы с ПАО «НОВАТЭК» было заключено в 2020 году. Оно касается многих сторон жизни северян – здравоохранения, образования, развития социальной и медицинской инфраструктуры, а также поддержки массового спорта, культуры и искусства.

Фото: https://gov-murman.ru