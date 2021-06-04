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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.21 10:00

ПМЭФ-2021: АО «РОСНАНО» создаст углеродно-нейтральную территорию в Мурманской области

В рамках Петербургского международного экономического форума АО «РОСНАНО» подписало соглашение с Мурманской областью по реализации на территории области пилотных проектов по сокращению выбросов парниковых газов «Carbone Free Zone». Подписи под документом поставили председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках соглашения будет реализован пилотный проект по созданию углеродно-свободной зоны (УСЗ) на территории региона. В пределах этой зоны будет реализован комплекс мероприятий по внедрению технологий с различным уровнем готовности, направленных на снижение выбросов парниковых газов в жизненном цикле производства промышленной продукции. Также в углеродно-свободной зоне будут внедряться технологии «зеленой» утилизации ТБО, ВИЭ, электротранспорт, технологии энергоэффективности и пр.

Такие проекты позволят снизить влияние трансграничного углеродного регулирования на издержки российских экспортеров, производство которых находится на этих территориях до 50%.

Мурманская область стала одним из первых регионов по созданию «Carbon Free Zone»: здесь будет реализован пилотный проект «РОСНАНО» по производству, а также экспорту в страны ЕС «зелёного» водорода, вырабатываемого с использованием ветроэлектростанции. В рамках проекта будет производиться 12 тысяч тонн водорода в год, начиная с 2025 года. По итогам «пилота» «РОСНАНО» планирует масштабировать такие проекты и сформировать экспортно-ориентированный кластер по производству, хранению и транспортировке «зелёного» водорода в регионах, совмещающих высокий ветропотенциал и инфраструктуру для перевозки. Кроме того, внутреннее потребление водорода также позволит снизить углеродный след российской продукции.

- «Carbone Free Zone» – проект, которому нет аналогов в России. С точки зрения эффекта для экономики, мы увидим снижение влияния трансграничного углеродного регулирования на российских экспортёров. Регион получит «зелёный» имидж и привлечение новых инвесторов. Это в свою очередь приведет к созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, улучшению экологии, и, в конечном итоге, повышению качества жизни населения, – заявил председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов.

«Тема сохранения экологии в Арктике – в зоне внимания даже на международном уровне. Поэтому вопрос внедрения чистой энергии и сокращения выбросов парниковых газов должен решаться уже здесь и сейчас. Мы сразу выразили готовность стать пилотным регионом для запуска проекта по созданию углеродно-свободной зоны на территории области. Уверен, что это не только будет способствовать снижению нагрузки на экологию, но и привлечёт новые инвестиции в Мурманскую область за счёт производства и экспорта в страны ЕС «зелёного» водорода», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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