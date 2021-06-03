ПМЭФ-2021: губернатор Андрей Чибис презентовал проект редевелопмента портовой территории «Новый Мурманск»

В день открытия Петербургского международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис презентовал проект «Новый Мурманск». Концепция заключается в комплексной реновации промышленной территории Мурманского судоремонтного завода Морского флота в уникальное городское пространство, а также включает создание на его месте международного культурно-делового центра. В мероприятии принял участие председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Реализация масштабного проекта, как подчеркнул во время выступления глава региона, станет драйвером для развития экономики, позволит создать новые рабочие места и раскрыть туристический потенциал Кольского Севера.

«Выбор территории, которая после воплощения проекта должна обрести вторую жизнь и превратиться в точку притяжения для жителей и гостей города, обусловлен рядом причин. В первую очередь это близость к центру Мурманска и ключевым точкам туристической инфраструктуры, а также возможность выхода к Кольскому заливу, – сказал Андрей Чибис. – Ожидается, что по итогам реализации «Нового Мурманска» к 2035 году прирост валового регионального продукта может составить более 13 млрд рублей, объёмы туристического потока возрастут в 3 раза, а также будет создано более 3000 новых рабочих мест».

О мастер-плане для КДЦ участникам Форума подробно рассказали сооснователь и партнер КБ «Стрелка» Варвара Мельникова и управляющий директор проектов КБ «Стрелка» Екатерина Кучерявенко. Центр станет ведущей деловой площадкой в арктическом регионе для обсуждения вопросов развития Севера и Арктики.

«Реализация этого проекта создаст эффекты разного масштаба. С одной стороны, «Новый Мурманск» – это проект международной значимости. В крупнейшем городе за Полярным кругом, на уникальной с экономической и экологической точки зрения территории может появиться один из главных центров международного сотрудничества и туризма. Программа финансирования проекта предполагает участие институтов развития, российских и зарубежных инвесторов. Прямые доходы бюджета от проекта смогут составить 2,3 млрд рублей, – представляя проект, отметила Варвара Мельникова. – С другой стороны, мы говорим об уникальном проекте трансформации промышленной территории, который позволит включить железнодорожный вокзал в жизнь города, создать современные и комфортные общественные пространства, в том числе благоустроенную набережную».

Стратегией развития предусмотрено создание на территории порта крытого тематического парка, который будет выполнять функцию пешеходного моста между центром города и «Новым Мурманском», самого масштабного в России музея Арктики и строительство конгресс-центра для проведения федеральных и международных мероприятий.

Отмечается, что «Новый Мурманск» обладает большим инвестиционным потенциалом. Крупные инвесторы и международные операторы недвижимости, среди которых гостиничные сети Accor и IHG, компания РЖД и другие организации, уже проявляют интерес. Предполагаемая стоимость проекта – около 15,5 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект создания культурно-делового центра «Новый Мурманск» был инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и будет реализован при поддержке Правительства Мурманской области, Минвостокразвития РФ, ВЭБ.ДВ (бывший Фонд развития Дальнего Востока и Арктики) и Корпорации развития Мурманской области. Для его реализации специалисты КБ «Стрелка» подготовили стратегию развития (мастер-план) территорий Морского вокзала, Мурманского Судоремонтного завода, железнодорожного вокзала и автовокзала Мурманска. Мастер-план станет отправной точкой для развития территории порта и привлечения новых резидентов.

Консалтинговая компания КБ «Стрелка» – ведущая российская компания, предоставляющая услуги по стратегическому консалтингу в области городского развития. С 2013 года КБ «Стрелка» помогает городам развивать пространство, экономику, управление и технологии, исходя из запросов горожан. Компания разрабатывает комплексные решения для повышения мобильности, экологичности, устойчивости городской среды, качества и доступности жилья. Важным направлением работы является организация архитектурных конкурсов, которые позволяют включить российские города в международную повестку. Деятельность КБ «Стрелка» получила международное признание и была отмечена рядом премий, среди которых Urban Land Institute Awards 2019, ISOCARP Awards 2018, Qatar Sustainability Awards 2018 и LILA Awards 2018.