ПМЭФ-2021: «Кадры под арктические проекты должны готовить на территории Мурманской области» — Андрей Чибис

Будущих работников компаний, которые реализуют свои проекты в Арктической зоне России, в том числе и Мурманской области, должны готовить на местах. Об этом вчера заявил губернатор Андрей Чибис на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сессия «Бизнес в Арктике: вахтовый метод или долгосрочное развитие современных городов» организована правительством Мурманской области совместно с журналом «Forbes». К дискуссии приглашены руководители федеральных ведомств, крупных компаний, губернаторы.

«Ключевой вызов и задача – сделать так, чтобы мы на своей территории готовили кадры под арктические проекты. Мы сейчас стали перезагружать наш Мурманский государственный технический университет, чтобы корректировать профили под задачи, которые нужны нашим партнерам – компаниям «Норникель», «НОВАТЭК», «ФосАгро», «ЕвроХим». Все коллеги сейчас работают с нами, чтобы готовить людей для них», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области отметил, что ключевой задачей для руководства региона на ближайшие годы остается – переломить тренд оттока населения с севера. По словам Андрея Чибиса, жители станут охотней оставаться здесь, если будут понимать, что смогут получить качественные знания, которые потом применят на высокооплачиваемой работе, чтобы жить в комфортных условиях.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поддержал губернатора Мурманской области и подчеркнул, что вузы должны быть полноценными участниками не только образовательной, но и социально-экономической жизни своего региона.

«Мы будем очень тщательно следить как участвуют университеты в социально-экономическом развитии регионов. Они должны реально помогать губернаторам формировать событийную повестку, привлекать людей, запускать интересные инициативы и перестраиваться сами», – сказал Валерий Фальков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на бизнес-завтраке в рамках ПМЭФ «Бизнес в Арктике: вахтовый метод или долгосрочное развитие современных городов» губернатор Мурманской области, министр науки и высшего образования России и представители крупного бизнеса, чьи компании работают в Арктике, также обсудили возможный вектор будущего развития северных территорий России.

Вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачев отметил, что вахта – это не панацея от всех проблем.

«Серьёзной лакмусовой бумажкой для нас стала пандемия, там, где была вахта, были проблемы. Уровень квалификации наших сотрудников не предполагает вахты. Настолько сложные металлургические процессы, здесь вахтой не обойдешься. Работников нашей компании за полярным кругом живет 60 тысяч человек. Сложно представить вахту в 60 тысяч человек. Вахта может применяться в отдельных сферах и отдаленных посёлках, но, как единственная панацея от всех бед, она не спасает», – отметил Грачев.

Подводя итоги делового общения, губернатор Андрей Чибис отметил, что сейчас важнейшая для региона задача, которая отразится на жизни всей Мурманской области – это газификация.

«Нужно уйти от мазута. Это очень дорого и неэкологично. И решение, которое мы сейчас прорабатываем с компаниями «Газпромом» и «НОВАТЭК» – это газификация Мурманской области. Для нас задача номер один в этом году. Получив это топливо, мы не только сократим платежи и радикально изменим экологическую ситуацию, мы ещё и наладим строительство перерабатывающей отрасли на нашей территории. Это другой стимул развития экономики. А всё остальное мы делаем в рамках программы «На Севере – жить», – сказал губернатор в заключение и поблагодарил всех гостей бизнес-завтрака за общение.