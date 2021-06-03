ПМЭФ 2021: Мурманская область представила стенд нашего региона с аквариумом и айсбергами

Мурманская область представила свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме. Он оформлен в белоснежном, холодном стиле с использованием современных материалов и технологий.

Зона приветствия уже привлекла внимание участников и гостей аквариумом с обитателями Баренцева моря. В воде можно увидеть морских ежей, мидии, гребешков и большого камчатского краба, которых выловили накануне форума и доставили в Санкт-Петербург.

В дни ПМЭФ стенд станет площадкой для важных встреч. Зона для заключения соглашений стилизована под айсберги на фоне большого экрана, над которым расположен герб Мурманской области. Также на стенде выделена зона «Новый Мурманск», на ней завтра состоится презентация проекта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, посетители также могут сделать фото на фоне красивых видов Кольского полуострова.

Все дни форума на стенде будет проходить викторина, посвященная региону. Кроме того, гости смогут принять участие в розыгрыше первого участка по программе расширения «Дальневосточного гектара» на территорию Арктики.