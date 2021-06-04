ПМЭФ-2021: на форуме будут подписаны ряд важных для Мурманской области документов

4 июня делегация Мурманской области продолжит работу на площадке Петербургского международного экономического форума. На завтра запланировано подписание нескольких важных для региона документов.

Так, будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Мурманской области с «Газпром нефью», акционерным обществом «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Сбербанк». Кроме того, глава региона будет присутствовать на церемонии подписания соглашения между «Северсталь» и «Национальной Транспортной Компанией».

Также планируется скрепить подписями план совместных мероприятий с Псковской областью.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в графике губернатора обозначено несколько встреч с руководителями крупных российских и иностранных компаний.

В рамках деловой программы ПМЭФ губернатор Андрей Чибис примет участие в пленарном заседании, на котором выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин. Онлайн-трансляция будет доступна на странице форума по ссылке https://forumspb.com/programme/business-programme/95203/.

Завтра же губернатор примет участие в стратегической сессии партии «Единая Россия» «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста».