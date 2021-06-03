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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.21 15:00

ПМЭФ 2021: первый участок Дальневосточного гектара в Арктике разыграют на форуме

Первый участок земли в Мурманской области по программе Дальневосточного гектара, расширенного на территорию Арктики, разыграют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).  Участвовать в розыгрыше сможет каждый посетитель форума.

Чтобы получить возможность претендовать на гектар в Арктике, достаточно заполнить небольшую анкету на стенде Мурманской области и передать её организаторам. Имя победителя будет названо до 17 часов 4 июня на стенде региона.

Проект реализован в рамках поддержки программы Дальневосточный гектар на Арктику. Более 70 тысяч гектаров будут вручены на территории Мурманской области, на них можно организовать любой вид деятельности. Например, обустроить дачу или построить дом, вести собственное хозяйство, фермерский или рекреационный проект. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три года – задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

Стенд Мурманской области на форуме разработан и построен АНО «Мурманконгресс».

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