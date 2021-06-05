ПМЭФ-2021: «Сбербанк» заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с Мурманской областью

Правительство Мурманской области вчера заключило соглашение о стратегическом сотрудничестве со «Сбербанком». Документ подписали губернатор Андрей Чибис и председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо во второй день Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стороны договорились развивать сотрудничество, направленное на решение задач социально-экономического развития Кольского Севера, а также в финансово-кредитной сфере.

«Заключение соглашения со «Сбербанком», который является одним из ведущих финансовых институтов в нашей стране, – принципиально важная задача для нашего региона. Вместе мы сможем реализовывать проекты инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий региона, инвестиционные проекты в области ЖКХ, сфере здравоохранения, инфраструктурном строительстве и дорожно-транспортной системе. В общем, будем сотрудничать по ключевым направлениям для развития Мурманской области. Кроме того, сможем повысить доступность финансово-кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства», – сказал глава региона.

«С Мурманской областью мы уже реализуем ряд стратегических проектов. Общий объём инвестиций в экономику региона в 2020 году составил 60 млрд рублей. В прошлом году при поддержке «Сбербанка» в области открылся рыбоперерабатывающий завод. Также «Сбербанк» профинансировал проект по модернизации системы теплоснабжения на территории городского поселения Умба с использованием механизмов ГЧП. В процессе реализации ряд совместных экологических инициатив. Мы видим высокую вовлеченность регионального бизнеса в ESG-повестку, это направление также станет одним из фокусных в перспективе нашего дальнейшего сотрудничества», – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.