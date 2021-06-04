ПМЭФ-2021: «Северсталь» и «Национальная Транспортная Компания» заключили соглашение в области логистики на предприятиях Мурманской области

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве заключили одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний ПАО «Северсталь» и АО «Национальная Транспортная Компания» (АО «НТК», дочернее предприятие АО «Сибирская угольная энергетическая компания»). Подписантами выступили генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев и председатель совета директоров «НТК» Степан Солженицын, в церемонии также принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках соглашения стороны намереваются развивать сотрудничество в сфере эффективного производства и логистики предприятий, находящихся на территории Мурманской области, таких как Оленегорский и Ковдорский горно-обогатительные комбинаты, а также Мурманский морской торговый порт.

«Ежегодно мы поставляем более двух миллионов тонн продукции с мурманских предприятий на Череповецкий меткомбинат, и для нас очень важен гарантированный ритмичный ее вывоз в соответствии с производственными планами предприятий. Объединенные с компанией «НТК» усилия в сфере логистики позволят нам не только обеспечить стабильность в поставках, но и минимизировать риски снижения объемов отгрузок товарной продукции по причинам транспортно-логистических ограничений Мурманского региона. Кроме того, мы намерены реализовать новые возможности по совместному использованию сервисов, транспорта и инфраструктуры в Мурманской области. Предоставление нам компанией «НТК» инновационных вагонов повышенной грузоподъемности и оптимизация порожнего пробега вагонов после выгрузки угольной продукции в Мурманском морском торговом порту положительно скажутся на производительности железнодорожных магистралей», – комментирует Александр Шевелев.

«Благодаря этому соглашению мы дадим новый импульс оптимизации транспортному сообщению в области. За год сможем провозить около 2,4 миллионов тонн груза и в дальнейшем наращивать объемы сотрудничества. А главное это обеспечивает работу предприятий региона, а также Октябрьской железной дороги», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.