ПМЭФ-2021: «Уровень безработицы в Мурманской области вернулся к допандемийному» – Андрей Чибис

Уровень безработицы, зафиксированной в Мурманской области, сократился и практически вернулся к допандемийному. Об этом вчера сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Чибис.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин поручил усилить программы содействия занятости в тех регионах, где пока еще высока безработица. Глава государства подчеркнул, что необходимо действовать адресно и учитывать специфику экономики каждого конкретного региона.

«Уровень безработицы практически вернулся к допандемийному. Мы внимательно за этим следим, стимулируем создание новых рабочих мест и видим как ситуация с точки зрения занятости людей восстанавливается», — сказал Андрей Чибис в интервью информационному агентству после пленарного заседания ПМЭФ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным Министерства труда и социального развития Мурманской области, на 1 июня 2021 года в службе занятости населения Мурманской области зарегистрировано 6558 безработных, что на 39% меньше, чем на 1 января 2021 года. Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился с начала года на 1,0 процентный пункт и составил 1,6% к численности рабочей силы в регионе. В настоящее время служба занятости может предложить северянам 32453 вакансий, что на 9% больше, чем на начало текущего года.