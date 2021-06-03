ПМЭФ-2021: ВЭБ.РФ примет участие в проекте культурно-делового центра в Мурманске

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительство Мурманской области и ВЭБ.РФ договорились о сотрудничестве при реализации масштабного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» на территории Арктической зоны, который подразумевает редевелопмент территории бывшего судоремонтного завода Морского флота в Мурманске и создание объектов туристической, деловой и культурной инфраструктуры. Соответствующее соглашение подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, Игорь Носов, и.о. гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, и Артем Довлатов, заместитель Председателя ВЭБ.РФ – член Правления.

Перед подписанием документа на полях Форума глава региона Андрей Чибис и директор КБ Стрелка Варвара Мельникова в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова презентовали проект «Новый Мурманск». На указанной территории будет создан новый центр городской жизни, обладающий коммерческой привлекательностью для инвесторов и положительным социально-экономическим эффектом для города и региона.

«У проекта в Мурманске есть два ключевых аспекта. Во-первых, он важен с точки зрения создания качественной городской среды принципиально нового уровня, на которую накоплен огромный спрос у мурманчан. Создание достойных условий для жизни в Арктике – одна из приоритетных государственных задач. Во-вторых, реализация проекта поможет региону раскрыть туристический потенциал Севера. Северный туризм очень интересный, необычный, люди стремятся получить яркие впечатления, не случайно Мурманская область входит в число самых посещаемых арктических регионов», – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Новый Мурманск» подразумевает создание на берегу Кольского залива событийной площадки, гостиничного и офисного комплексов, оборудование набережной, Арктического музея, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория бывшего судоремонтного завода площадью почти 50 тыс. кв. м. В проект включено развитие территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в единый транспортно-пересадочный узел. Предполагаемая полная стоимость проекта составит около 15,5 млрд рублей.

«У нас самый большой город за полярным кругом в мире и первоочерёдная задача, чтобы самим жителям было где проводить время. «Новый Мурманск» – это проект, который фактически станет лицом Столицы Арктики. Уникальное городское пространство с гостиницами, зонами фуд-корта, Арктическим музеем и набережной будет иметь множество плюсов: всего в 10 минутах от центра, одно из немногих мест с возможностью выхода к Кольскому заливу, близость к ключевым точкам туристической инфраструктуры. Только по предварительным подсчетам за счёт реализации «Нового Мурманска» в 3 раза будет увеличен ежегодный турпоток. А также этот проект создаст более 3000 рабочих мест. Мы рассчитываем, что к 2027 году он станет центром федерального значения», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Реализация проекта позволит повысить привлекательность Мурманска, как культурного и делового центра Арктического региона и важного северного порта, увеличить туристический поток, повысить уровень качества городской среды и создать новую точку экспорта культуры России за рубеж. Мурманск обладает большим логистическим потенциалом и может стать новой точкой входа для инвестиций», – подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики обеспечивает комплексную поддержку инициаторов инвестиционных проектов на каждом из этапов их реализации: от обращения потенциального инвестора до запуска устойчивого бизнеса. Уверен, что такая модель взаимодействия в сочетании с действующими в Арктике преференциями для бизнеса является залогом успешной реализации масштабного и знакового для Мурманска проекта», – отметил и.о. генерального директора КРДВ Игорь Носов.