ПМЭФ-2022: Есть все предпосылки, чтобы порт Мурманск стал логистическим хабом, обеспечивающим развитие Северного морского пути — Андрей Чибис

Вчера в рамках ПМЭФ-2022 глава региона Андрей Чибис выступил на панельной сессии «Северный морской путь как международный транспортный коридор». В ней также принял участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Модератором выступил заместитель генерального директора Информационного агентства России «ТАСС» Андрей Соколов.

В своём вступительном слове губернатор отметил, что ключевые аспекты по развитию Мурманской области обозначены в стратегии развития Арктической зоны РФ, которая утверждена Президентом РФ.

«Это развитие единственного незамерзающего порта и трансформация транспортного узла в мультимодальный хаб, а также строительство его территорий, новых терминалов и перевалочных комплексов», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что Мурманский порт – лидер среди портов арктического бассейна. Он входит в топ-5 по объёмам перевозки грузов (в 2021 году грузооборот составил 54,5 млн тонн).

Как сообщил губернатор, основным конкурентным преимуществом является прямой доступ в Мировой океан без прохождения международных проливов и ограничений по размеру судов, которые заходят в порт. Кроме того, через Мурманск организована перевалка нефти, активно развиваются пункты на берегу.

Действующими крупными перевалочными терминалами, осуществляющими свою работу на территории региона, являются Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал, МТФ ГМК «Норильский никель», Нефтяной терминал «Лавна».

Еще один важный аспект для развития Мурманской области и порта, по мнению Андрея Чибиса, – наука. Так, геолого-геофизическую разведку на территории региона осуществляют АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», ООО «Газпром недра», филиал ООО «Газпром флот».

«Большое значение имеют и компетенции. С учетом ограничений и давления, оказанных на нашу страну, мы получили спрос, в том числе от рыбно-промыслового флота, на развитие гражданского судоремонта. Учитывая партнеров и ту базу, которая у нас есть, это можно сделать достаточно быстро», – заявил глава региона.

Андрей Чибис отметил, что новые компании, которые занимаются рыбной промышленностью также готовы инвестировать в развитие судоремонта.

«Мурманский транспортный узел – флагманский проект. Мы активно начали освоение западного берега Кольского залива. Это высокотехнологичная стройка в Белокаменке и уникальный, важный, якорный порт для Мурманского узла – Лавна. В 2023 по нему пойдет первый груз. Также продолжается строительство ключевой ж/д ветки «Выходной»-«Лавна», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор упомянул и о других проектах – новые терминалы – «Тулома» и «Ударник».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона подчеркнул, что общестроительный уровень готовности транспортного узла составляет 56%, железнодорожного полотна 90%.

«Эти проекты дадут дополнительную загрузку Северному морскому пути и мощный экономический эффект в развитии Мурманской области», – выразил уверенность Андрей Чибис.

«Есть все предпосылки, чтобы порт Мурманск стал логистическим хабом, обеспечивающим развитие Северного морского пути. Важно, что все принятые решения в стадии реализации», – заключил губернатор.

Также глава региона выразил особую благодарность Алексею Чекункову и федеральному правительству.