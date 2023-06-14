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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.23 22:45

ПМЭФ-2023: Елена Дягилева представила уникальную для России инициативу продвижения экологичных киносъёмок «Зелёный экран»

На полях Петербургского Международного экономического форума обсудили стратегии развития креативных индустрий на Арктических территориях. Спикером сессии «Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий» выступила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

С 2020 года при поддержке главы региона в Мурманской области действует комплекс мер, направленный на привлечение лидеров киноиндустрии, а также поддержку молодых режиссёров и продюсеров. На сессии форума креативного бизнеса вице-губернатор представила результаты реализуемых программ.

«Результатом эффективной системы государственной поддержки индустрии и профессионального сопровождения проектов стало существенное увеличение проектов, которые реализуются в Мурманской области. До 2020 года на территории региона снималось в среднем 1,5 киноленты в год, с момента запуска мер поддержки – более 20 кинолент в год, включая работы местных режиссеров», – подчеркнула Елена Дягилева.

Кроме экономического эффекта заместитель губернатора отметила и высокую социальную значимость повысившегося интереса со стороны российских кинокомпаний и блогеров к Мурманской области. Так наряду с увеличением туристического потока, повышается и имидж региона среди местных жителей, появляются новые возможности для северян.

«Несмотря на позитивные эффекты от развития кинопроизводства на территории Мурманской области, мы столкнулись с тем, что активизация съемочного процесса увеличила техногенную нагрузку на хрупкую природу Арктики. Поэтому региональное правительство и заполярные деятели культуры выступили с совместной инициативой, разработав программу «Зелёный экран», – поделилась вице-губернатор.

Основная цель программы – продвижение съёмок экологически устойчивым способом. На текущий момент «Зелёный экран» – уникальная для нашей страны инициатива, которая подразумевает большое число мероприятий: от свода правил, регламентирующих работу кинокоманд, до вручения особого знака компаниям, проявившим осознанность при организации и проведении съёмок на территории Мурманской области.

Подробно о возникновении идеи программы, её особенностях и перспективах на стенде «Арктика – территория диалога» рассказала директор продюсерского центра «Северный характер» Светлана Солдатова. Одним из инструментов снижения нагрузки на природу должно стать активное привлечение местных специалистов и услуг локального бизнеса.

«Мы видим перспективу развития киноиндустрии в региону и делаем ставку на местные кадры. Этим мы достигаем нескольких целей, в том числе и создавая возможности для реализации проектов креативных индустрии. Нам важно, чтобы приезжающие на крайний север кинематографисты разделяли нашу философию успешной деятельности без ущерба арктической природе», – подчеркнула Светлана Солдатова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, среди тем, которые также были подняты во время сессии, стал позитивный опыт развития креативных индустрий в Республике Саха, которым поделился глава региона Айсен Николаев, и особенности съёмочного процесса на Арктических территориях и за их пределами, представленные продюсерами Богданом Булычевым, Антоном Мельником, Дмитрием Якуниным и режиссером Степаном Коршуновым.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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