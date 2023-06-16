ПМЭФ-2023: индийский инвестор планирует организовать в Мурманской области производство импортозамещающих лекарственных препаратов

В рамках Петербургского Международного экономического форума правительство Мурманской области, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «САФФАРМ» в присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство фармацевтического комплекса и завода активных фармацевтических ингредиентов.

Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и генеральный директор ООО «САФФАРМ» Кумар Дивеш. В рамках заключенного соглашения стороны будут сотрудничать на условиях государственно-частного партнерства для обеспечения замещения импорта лекарственных препаратов для жителей Мурманской области и Северо-Западного федерального округа.

«Индия – важный стратегический партнёр в целом для страны, а также для Дальнего Востока и Арктики, в частности. У нас большой потенциал для развития инвестиционного сотрудничества, и подписание меморандума – показательный результат диалога с индийской стороной, главной целью которого является запуск конкретных проектов. Компания планирует инвестировать в замещение импортных лекарственных средств с помощью механизма господдержки, действующего в российской Арктике», – отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, создание современного высокотехнологичного фармацевтического производства удовлетворит внутренний спрос на антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, в том числе гормональные и онкопрепараты. Импортозамещающая продукция будет поставляться в государственные больницы и аптеки. Предусмотрена поэтапная – в течение трёх лет – реализация проекта мощностью свыше 1,3 млрд единиц лекарственных средств и 1,8 тысячи тонн в год активных фармацевтических ингредиентов с возможностью дальнейшего расширения до 6 тысяч тонн в год. Запуск предприятия позволит трудоустроить 280 северян.

«Мурманская область может стать первой арктической территорией, где будет построен фармацевтический завод с объёмом инвестиций свыше 10 млрд рублей. Индийская компания в рамках государственно-частного партнерства заинтересована в проработке этого высокотехнологичного производства. Мы предложим партнерам возможности преференциальных режимов и другие льготы для обеспечения импортозамещения лекарственными препаратами жителей нашего региона», - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На территории Дальнего Востока уже есть компании, которые воспользовались мерами господдержки и реализовали проекты с индийским капиталом, и мы поддерживаем инвесторов, которые готовы инвестировать в арктические территории нашей страны. Предложим инвестору административные и налоговые льготы, оформление земельного участка в аренду без торгов, снизим нагрузку по страховым взносам. Всё это позволит быстрее запустить производство социально значимых препаратов для лечения сложных заболеваний и получить значительную выгоду при реализации проекта», – сказал генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

По словам генерального директора ООО «САФФАРМ», компания возлагает больше надежды на сотрудничество и помощь в выборе наиболее приемлемого формата участия в поэтапной реализации проекта.

«Мы рады, что сможем масштабировать свой бизнес на Востоке России и в Арктической зоне РФ. Налоговые льготы и административная поддержка позволят нам развернуть инвестиционную деятельность в кратчайшие сроки», – резюмировал Кумар Дивеш.

Фото: https://gov-murman.ru