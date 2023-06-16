ПМЭФ-2023: соглашение с Госкорпорацией «Роскосмос» позволит более эффективно решать задачи по импортозамещению, а также реализовать совместные образовательные и просветительские проекты

Сегодня по инициативе Госкорпорации «Роскосмос» губернатор Андрей Чибис и генеральный директор Госкорпорации Юрий Борисов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского Международного экономического форума.

Соглашением предусмотрена актуализация ранее действовавших договоренностей между сторонами, - оно закрепляет сотрудничество Госкорпорации «Роскосмос» и правительства Мурманской области в целях социально-экономического и инновационного развития региона, решения вопросов, связанных с развитием, популяризацией и использованием результатов космической деятельности, повышения престижа и сохранения наследия отечественной космонавтики.

«Сейчас перед нашей страной как никогда ранее стоит вопрос по инновационному развитию. Благодарю «Роскосмос» за инициативу в подписании с Мурманской областью соглашения о сотрудничестве. Прежде всего, речь идёт об использовании результатов космической деятельности, подготовке высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности страны и реализации проектов по импортозамещению. Это партнёрство очень перспективно для взаимодействия наших предприятий и государственной корпорации», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики, Юрий Борисов отметил, что реализация совместных образовательных и просветительских проектов, несомненно, также будет способствовать укреплению отношений между Мурманской областью и Госкорпорацией «Роскосмос».

Фото: https://gov-murman.ru