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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.23 17:30

ПМЭФ-2023: в рамках совместного заседания комиссий Государственного Совета РФ губернатор Андрей Чибис предложил ряд решений для опережающего роста экономики Российской Федерации

Сегодня в рамках Петербургского Международного экономического форума губернатор Андрей Чибис принял участие в совместном заседании комиссий Государственного Совета РФ по направлениям «Экономика и финансы» и «Энергетика». В числе основных спикеров выступили помощник Президента Российской Федерации – секретарь Государственного Совета Российской Федерации Игорь Левитин, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач и др.   

На заседании обсудили ключевые факторы опережающего роста экономики Российской Федерации, в том числе переход на новую суверенную модель экономического развития. По мнению Игоря Левитина, базовым ресурсом роста экономики является развитие инфраструктуры. Также стратегия пространственного развития России не может быть реализована без решения отраслевых задач. Как отметил Игорь Левитин, государственное планирование и координация стратегического управления являются необходимым элементом развития экономики в долгосрочной перспективе. 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём выступлении подчеркнул, что согласен с секретарем Госсовета.  

«Ключевыми проектами опережающего роста как региональной, так и российской экономики являются, например, комплексное развитие Северного морского пути, Мурманского транспортного узла, а также газификация Мурманской области. Благодаря им рост валового регионального продукта за 4 года составил почти 20%. Хочу выразить благодарность Президенту России Владимиру Путину за поддержку столь значимых для страны проектов. Координация усилий как федеральных, так и региональных органов власти, – необходимое условие для реализации стратегических задач. Планирование должно быть не просто на бумаге – нужно жёстко контролировать выполнение ключевых пунктов, чётко следовать выполнению «дорожных карт», – подчеркнул Андрей Чибис.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе конкретных задач для привлечения дополнительных средств на развитие Северного морского пути глава региона предложил создать акционерное общество с государственным участием, – это позволит привлечь существенные инвестиции в Мурманскую область. Также Андрей Чибис акцентировал внимание на необходимость увеличения финансирования инфраструктуры арктических городов, чтобы остановить отток молодёжи и трудоспособного населения. Губернатор акцентировал внимание и на том факте, что чем больше регион вкладывает в поддержание экономики собственных средств, тем меньше ему оказывается федеральной поддержки, а это значит, что областное правительство не может вкладывать дополнительные средства в наиболее эффективное развитие территорий.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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