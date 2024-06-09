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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.24 12:00

ПМЭФ-2024: 10 акцентов Президента РФ - это дополнительные возможности для Мурманской области

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума состоялось традиционное выступление Президента России Владимира Путина. Участие в сессии принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава государства подчеркнул, что развитие транспортных коридоров имеет стратегическое значение для нашей страны.

«Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн. Для этого мы продолжим развивать инфраструктуру Севморпути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов Федерации», – сообщил Владимир Путин.

Он также отметил, что в этой связи в рамках Госсовета будет сформирована комиссия по развитию арктических регионов и Северному морскому пути.

Комментируя выступление главы государства, губернатор Андрей Чибис отметил, что президент обозначил целый ряд дополнительных мер, направленных на развитие нашей страны.

«Конечно, особым акцентом прозвучало развитие Северного морского пути, что, безусловно, принципиально важно для развития Мурманской области, города Мурманска. Президент отметил, что в рамках Госсовета появится специальная комиссия по развитию арктических территорий и Севморпути, что еще раз доказывает важность и статус той работы, которую мы проводим в Госсовете. Ну, и, конечно, целый набор мер поддержки – от индексации пенсий для работающих пенсионеров до специальных льгот для IT-специалистов. Детали по тому, как будут списываться долги по бюджетным кредитам, связаны с направлением их на инфраструктурное развитие. Все эти 10 пунктов, 10 акцентов, которые сделал президент, это дополнительные возможности для Мурманской области. Поэтому двигаемся и работаем дальше», – подчеркнул глава региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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