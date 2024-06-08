ПМЭФ-2024: Андрей Чибис и Герман Греф подписали соглашение о присоединении «Сбера» к проекту «Единая карта жителя Мурманской области»

Проект «Единая карта жителя Мурманской области» получит новый импульс к развитию – к его реализации в регионе подключится «Сбер». Соглашение об этом на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Функционал «Карты жителя» в настоящее время реализован на базе карты «Мир». Участие «Сбера» в проекте позволит жителям региона в дальнейшем выпускать «Единую карту жителя Мурманской области» в офисе банка, если её нет, и экономить на поездках в общественном городском транспорте, расплачиваясь картой. «Сбер» также реализует техническую возможность привязки действующей банковской карты «Мир» к проекту «Единая карта жителя Мурманской области». Сделать это можно будет самостоятельно в приложении «СберБанк Онлайн» или в офисе «Сбера». Соглашением также предусмотрено расширение функционала карт.

«На сегодняшний день на территории региона выдано свыше 48 тысяч карт жителей Мурманской области. Мы системно работаем над тем, чтобы она была полезной для северян: оплата за проезд, скидки, льготы и выгодные предложения. То, что теперь к нам присоединился «Сбер», даст новый импульс и позволит расширить её возможности с учётом передовых технологий Сбера», – отметил глава Мурманской области Андрей Чибис.

«Универсальные карты жителя сегодня появляются во многих российских регионах, и «Сбер» активно помогает развивать этот перспективный и социально значимый проект. Такая идея обладает огромным потенциалом: можно использовать одну карту и для покупок, и для оплаты проезда, и для доступа к мерам соцподдержки или электронной медицинской карте. Поэтому мы объединяем усилия с правительством Мурманской области, чтобы ускорить развитие карты жителя и в этом регионе и наполнить её новыми удобными сервисами», – подчеркнул Герман Греф, президент, председатель правления «Сбербанка».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, в рамках деловой программы ПМЭФ губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Кириллом Царевым. Стороны обсудили развитие функционала «Карты жителя», а также транспортные проекты.

Надо отметить, что безбумажное подписание документов между «Сбером» и правительством Мурманской области на ПМЭФ обеспечил «СберКорус» - цифровая платформа для электронного документооборота, которая в очередной раз с 2016 года обеспечила безопасный безбумажный процесс публичных подписаний соглашений и договоров «Сбербанка» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Всего в таком формате подписано 8 документов между банком и его партнёрами, в том числе договоры с 7 регионами: правительством Республики Башкортостан, правительством Забайкальского края, правительством Республики Марий Эл, правительством Мурманской области, правительством Свердловской области, правительством Рязанской области, правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. Также было подписано соглашение без использования бумаги с ПАО «Россети».

Соглашения между сторонами подписывается с помощью специально разработанного для ПМЭФ мобильного приложения сервиса электронного документооборота «СФЕРА Курьер» от» СберКорус».

Документы подписываются в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи в системе электронного документооборота (ЭДО), разработанной «СберКорус», в том числе для пользователей онлайн-банка «СберБизнес». Электронные документы, подписанные таким образом, имеют полную юридическую значимость, что обеспечивает мгновенное вступление в силу подписываемых соглашений и договоров.

Фото: https://gov-murman.ru