ПМЭФ-2024: Андрей Чибис презентовал новую экономическую стратегию и отраслевой потенциал региона в рамках тематической дискуссии «Арктический день»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис презентовал новую экономическую стратегию и отраслевой потенциал региона на Петербургском международном экономическом форуме. Презентация состоялась в рамках деловой программы «Арктического дня», проводимого ВЭБ.РФ совместно с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики и Госкорпорацией «Росатом». Участники обсудили перспективы развития арктических городов и транспортных хабов, а также донастройку инструментов государственной поддержки.

В начале мероприятия Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что ключевой задачей государства является повышение качества жизни людей, проживающих в регионах. Для этого по поручению президента для городов Арктической зоны разрабатываются мастер-планы – полноценная стратегия и экономическая модель для опорных населённых пунктов региона. В Мурманской области опорными населёнными пунктами АЗРФ определены три агломерации: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская.

«Мастер-план имеет три смысла. Первый – это план строительства. То, что мы построим. Второй – это экономический план. То, как мы трансформируем экономику агломераций. И третий, самый важный, – это публичные обещания государства людям. Мы прошли первый этап этой работы по Дальнему Востоку, приняли распоряжение правительства и долгосрочные планы развития для 22-х агломераций. Сейчас мы завершаем эту работу в Арктике. Важно сделать акценты на приоритетах, которые определили сами люди. Каждый регион организовал интервью и опросы в интернете, проанализировал социальные сети, а также провел работу с Центрами управления регионами. Чтобы управлять этой работой, мы запустили информационную систему управления городами. Мы сделаем эту систему открытой и доступной, чтобы работа по обновлению городов Дальнего Востока и Арктики была по-настоящему общенародной», – отметил Алексей Чекунков.

Андрей Чибис рассказал о главных инвестиционных проектах, которые станут определяющим фактором в экономическом развитии не только Мурманской области, но и всей страны. Также глава региона подчеркнул, что Мурманская область остаётся лидером среди арктических территорий по объёму фактически вложенных инвестиций и по количеству созданных рабочих мест благодаря преференциальным режимам – ТОР «Столица Арктики» и АЗРФ.

«Мурманская область остаётся абсолютным лидером по количеству резидентов Арктической зоны РФ. Экономика, разумеется, принципиально важна. Первая магистральная тема – это газификация, по которой нам удалось получить поддержку Президента РФ Владимира Путина. Соответствующие решения по его поручению уже сформулированы и переведены в практическую плоскость. Газификация обеспечит абсолютно другой технологический уклад в нашей экономике. Вторая тема – это решения, которые приняты по строительству новой атомной электростанции. Также необходимо отметить, что наше неоспоримое конкурентное преимущество – это логистика», – сказал Андрей Чибис.

Говоря о логистических преимуществах Кольского Заполярья, глава региона отметил, что в Мурманской области особое внимание уделяется развитию Мурманского транспортного узла – одного из ключевых магистральных проектов, который обеспечивает выход в мировой океан и является фактором развития Северного морского пути. Среди важнейших проектов, реализуемых в Мурманской области, Андрей Чибис также выделил решения по разработке наиболее перспективных российских месторождений литиевых руд.

Губернатор отметил, что комплексная работа по созданию комфортных условий для жизни северян ведётся по разным направлениям – в туризме, образовании и науке, социальной сфере, а также в части оказания всесторонней поддержки малому и среднему предпринимательству.

«Кроме того, мы концентрируем внимание на развитии технологического производства, креативных индустрий и науки. Вчера на рабочей встрече с Дмитрий Анатольевичем Медведевым мы обсудили развитие научного потенциала Мурманской области и создание на базе КНЦ РАН арктического научно-технологического кластера. Он должен стать главным научным центром во всей Арктике, потому что у нас учится и работает огромное количество высококвалифицированных специалистов, в том числе молодых ученых. Для нас главное – это кадры», – подчеркнул Андрей Чибис.

В завершение глава региона напомнил про важность приоритизации Арктики в президентских нацпроектах.

«Приоритизация Арктики в национальных проектах по аналогии с Дальним Востоком совершенно очевидна. Я уже говорил об этом на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством Президента РФ. Ведь фундамент развития Арктики сосредоточен на развитии Северного морского пути – важнейшего проекта для всей страны с точки зрения мировой торговли. Кроме того, мы делаем особый акцент на развитии образования и науки, а также на повышении качества жизни наших людей», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством Президента РФ Владимира Путина губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил главу государства приоритизировать развитие Арктики при реализации всех нацпроектов. Андрей Чибис уточнил, что на арктических территориях проекты, соответствующие национальным целям развития, должны иметь определенный лимит и приоритетное финансирование, в том числе, через мастер-планы. Сегодня министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подтвердил, что арктические регионы должны быть в центре внимания во всех национальных проектах.

Фото: https://gov-murman.ru