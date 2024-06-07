ПМЭФ-2024: губернатор Андрей Чибис и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев подписали соглашение о проведении Международного Арктического форума 2025 года в Мурманской области

6 июня в ходе работы ПМЭФ-2024 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Мурманской области с Фондом «Росконгресс» и проведении Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога» в Мурманской области в 2025 году. Соглашение подписали губернатор Андрей Чибис и директор фонда Александр Стуглев.

Международный Арктический форум объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для обстоятельного обмена мнениями и выработки механизмов эффективного освоения потенциала Арктического региона.

«Для нас большая честь, что принято решение о проведении международного арктического форума на территории Мурманской области. Наша главная цель – объединить все регионы Арктической зоны России для того, чтобы сообща развивать мощный экономический потенциал макрорегиона и делать комфортными условия жизни северян. Уверен, что форум поможет выработать эффективные подходы по преодолению вызовов и выполнению стоящих перед Арктикой задач», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Обсуждение на форуме вопросов устойчивого развития арктических территорий позволит привлечь дополнительное внимание к вызовам и перспективам, которые существуют у России в этом регионе. Сегодня на первый план выходят инструменты применения передового, инновационного опыта, формирование новых логистических цепочек, сохранение экологии, развитие туризма, привлечение новых кадров, выработка направлений развития государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике», – подчеркнул директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Фото: https://gov-murman.ru