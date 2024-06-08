ПМЭФ-2024: губернатор Андрей Чибис и представители группы компаний «Дело» обсудили перспективы развития логистических возможностей в Мурманской области

7 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с представителями ПАО «ТрансКонтейнер» (Группа компаний «Дело»).

Предметом обсуждения в рамках рабочей встречи стали перспективные направления сотрудничества между правительством Мурманской области и ПАО «Трансконтейнер» в части грузооборота порта Мурманск. Так, на повестку был вынесен вопрос о возможном участии ПАО «Трансконтейнер» в реализации проекта контейнерного терминала «Западный транспортно-логический узел», а именно в части формирования перспективной грузовой базы для проекта контейнерного терминала и выстраивания контейнерных линий.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, накануне глава региона отметил, что благодаря реализации проекта контейнерного терминала «Западный транспортно-логический узел» Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике. Для этого необходима инфраструктура, но первые проекты с достаточно большим объёом грузоперевалки уже реализуются.

Фото: https://gov-murman.ru