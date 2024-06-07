ПМЭФ-2024: губернатор региона и АО «Апатит» подписали соглашение на 160 млрд рублей для инвестиционного проекта «Развитие рудно-сырьевой базы» на территории Мурманской области

На полях Петербургского международного экономического форума 6 июня подписано соглашение между правительством Мурманской области и АО «Апатит» о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта «Развитие рудно-сырьевой базы АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») на территории Мурманской области. Свои подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

«За последние пять лет компании проинвестировали более 1,2 трлн рублей в производства и предприятия на территории Мурманской области. На ближайшие 10 лет в инвестпортфеле региона находятся проекты с инвестициями ещё более 3,2 трлн рублей. Это говорит о хорошем сотрудничестве, которое выстроено между правительством и нашими партнерами для взаимовыгодного развития экономики региона, и сегодняшнее соглашение с одним из ключевых партнёров Мурманской области – компанией «ФосАгро» об инвестициях не менее 160 млрд рублей до 2033 года, – только подтверждает этот тезис. Мы оказываем всестороннюю поддержку проектам, которые модернизируют и развивают свои предприятия, обеспечивая рабочие места для северян и пополняя налоговую базу регионального бюджета», – подчеркнул в ходе церемонии подписания соглашения глава региона.

Инвестиционный проект включает в себя капитальные вложения АО «Апатит» в развитие рудно-сырьевой базы Кировского филиала в сумме 160 млрд рублей до 2033 года. В ходе его реализации, в соответствии с Соглашением, компания гарантирует сохранение текущего уровня занятости на своих предприятиях, находящихся на территории Мурманской области.

В свою очередь правительство Мурманской области рассмотрит возможность предоставления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности компании в рамках действующего законодательства.

Реализация инвестиционного проекта по развитию рудно-сырьевой базы АО «Апатит» в Мурманской области будет способствовать социально-экономическому развитию региона, расширению налоговой базы консолидированного областного бюджета, улучшению экологической обстановки, развитию промышленного потенциала Мурманской области, повышению производительности труда и росту экономики региона, а также обеспечит стабильное развитие горно-обогатительного и агрохимических комплексов Группы «ФосАгро».

«Подписанное нами соглашение создает прочную основу для развития горно-обогатительной индустрии Кольского Заполярья, дальнейшего роста экономического потенциала Мурманской области и всей нашей страны. Выражаю искреннюю благодарность Андрею Владимировичу Чибису и правительству региона за поддержку, контуры которой обозначены подписанным соглашением. Уверен, что наши совместные усилия сделают и Мурманскую область, и всю нашу страну еще сильнее», – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, компания «ФосАгро» ведёт планомерную работу по развитию рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит». Так, в марте 2024 года состоялся ввод в эксплуатацию добычного горизонта +10 метров Кировского рудника.

Фото: https://gov-murman.ru