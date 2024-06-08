ПМЭФ-2024: подписаны трёхсторонние соглашения о сотрудничестве при реализации проектов жилой застройки на территории Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель генерального директора по привлечению инвестиций Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Кирилл Каменев поставили подписи на соглашениях с тремя застройщиками – федеральным девелопером «Глоракс», Группой «Самолёт» и СЗ «ТРАНССТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ». Церемония подписания соглашений состоялась в присутствии Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

«Города Арктики обновляются с помощью созданных государством инструментов, среди которых преференциальные режимы и льготная ипотека. Мы следуем опыту Дальнего Востока, где за пять лет удалось вдвое нарастить ввод жилья. Инвесторы получают возможность повысить эффективность каждого вложенного рубля и за счёт этого реализуют проекты комплексной застройки, а люди могут приобрести качественное жильё в ипотеку по самой низкой процентной ставке», – прокомментировал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Андрей Чибис отметил, что сотрудничество с крупными застройщиками продолжит работу в части возобновления жилищного строительства в Мурманске.

«То, что жилищное строительство в Мурманске возрождается, – это неоспоримый факт. Три соглашения, которые мы подписали с «Самолётом», «ТСД» и «Глоракс», – это не просто планы, а уже отработанные решения по конкретным территориям в Первомайском округе и на улице Морской в Мурманске. Компании вложат порядка 47 млрд рублей, чтобы построить свыше 400 тысяч м2 жилья. Также «Глоракс» берёт на себя обязательства по благоустройству парка. Очень важно, что налоговые льготы, которые действуют на территории Мурманской области (в данном случае статус резидента АЗ РФ), позволяют нам двигаться в решении одного из важнейших для Мурманска вопросов. Все три застройщика планируют получить статус резидентов», – сказал губернатор.

Соглашение с федеральным девелопером «Глоракс» предполагает реализацию масштабного проекта, в рамках которого на территории площадью 25 гектаров инвестор планирует возвести почти 170 тысяч м2 недвижимости, а также выполнить благоустройство парковой зоны для жителей. Участок расположен на улице Морская в Мурманске. В пешей доступности от проекта расположены детские сады, гимназия, а также многочисленные магазины и предприятия сферы услуг.

Объём инвестиций в проект составит 11 млрд рублей. Проект будет реализован в несколько очередей, начало строительства запланировано на 2024 год, а окончание – на 2032 год.

«Подписание соглашения – закономерное продолжение экспансии «Глоракс» в регионы. Мурманск является крупнейшим в мире городом, расположенным за северным Полярным кругом, и обладает высоким уровнем инвестиционной привлекательности. При этом рынок жилья в регионе нуждается в новых стимулах к развитию, и федеральные и городские власти ведут огромную работу в этом направлении. В частности, одним из важнейших инструментов стала «арктическая ипотека». Уверен, что наш опыт в реализации комплексных проектов будет полезен для региона. У «Глоракс» есть все необходимые компетенции, чтобы предложить столице российской Арктики качественный, востребованный продукт», – прокомментировал президент «Глоракс» Дмитрий Кашинский.

В рамках реализации проекта в течение трёх месяцев со дня подписания соглашения девелопер планирует подать заявку с целью получения статуса резидента Арктической зоны РФ. Так, помимо прочих преимуществ, этот статус обеспечивает налоговые преференции, а также позволит инвестору получить земельные участки на правах аренды без участия в торгах.

Территория будущей застройки в рамках сотрудничества с Группой «Самолёт» составит более 80 тысяч м2. Инвестиции в проект, реализация которого планируется в рамках преференциального режима Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и рассчитана до 2035 года, оцениваются на уровне 9 млрд рублей. Стороны договорились учитывать потребности и потенциал региона и отраслевой направленности.

«Крупнейший застройщик страны «Самолёт» основательно зашёл в Мурманскую область. Уже в этом году в Коле начнётся строительство микрорайона на 90 тысяч м2 жилья. И теперь мы подписали соглашение на строительство микрорайона в Мурманске. На улице Шабалина планируется построить более 80 тысяч м2 жилья. Очень важно, что налоговые льготы, которые действуют на территории Мурманской области – в данном случае статус резидента АЗ РФ позволяет нам двигаться в решении одного из важнейшего для Мурманска вопроса. Так, на строительство в Коле статус резидента уже получен, и сейчас «Самолет» готовится получить статус резидента для застройки в Мурманске», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отметил управляющий партнер Группы «Самолёт» Александр Прыгунков, Мурманск – перспективный регион для девелопмента благодаря своему уникальному расположению, богатому историческому наследию и природным красотам.

«На данный момент мы наблюдаем в Мурманской области дефицит предложений нового жилья и в то же время доступность Арктической ипотеки. Надеемся, эта федеральная программа призвана простимулировать рост спроса на жилье у людей, а наше соглашение будет содействовать данному процессу. Группа «Самолёт» приложит все усилия и использует весь свой богатый опыт в реализации масштабных проектов для создания современной и комфортной городской среды», – заявил Александр Прыгунков.

Соглашение с СЗ «ТРАНССТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» оговаривает условия взаимодействия сторон в ходе реализации проекта комплексной застройки жилого микрорайона «Берег Арктики» в Первомайском административном округе города Мурманска. Объём инвестиций в проект составит 27 млрд рублей. Сроки реализации проекта – 2024-2030 годы.

В рамках проекта планируется строительство жилых домов и социальной инфраструктуры. Жители микрорайона будут обеспечены предприятиями торговли и обслуживания, объектами досуга и отдыха, открытыми общественными пространствами в виде парков и скверов. Проект предусматривает строительство двух детских садов на 490 мест. На территории микрорайона планируется максимально сохранить существующие лесные массивы.

Генеральный директор СЗ «ТСД» Евгений Куницкий в ходе подписания соглашения отметил, что в проекте строительства микрорайона сделан акцент на формировании сообщества, где каждый житель найдёт все необходимое для качественной жизни – от коммерческих объектов до сферы досуга и образования. Концепция «двора без машин» и обширная зеленая зона с детскими и спортивными площадками создают атмосферу безопасности, уюта и активности для всех жителей. Планировка по перепаду рельефа и моделирование террасами подчеркивают уникальность местности и создают уникальное архитектурное решение.

«Предварительные технико-экономические показатели говорят о продуманности проекта, который станет не только пространством для проживания, но и центром культурной и социальной жизни города. Этот микрорайон будет являться примером сбалансированного градостроительства, способствующего созданию уникальной и гармоничной среды, доступной для всех жителей Мурманска», – отметил Евгений Куницкий.

КРДВ окажет инвесторам помощь в проработке инфраструктурного обеспечения проекта и эффективном сотрудничестве с институтами развития и потенциальными бизнес-партнёрами.

«Проекты комплексного развития территории жилой застройки в городах нашей российской Арктики, которые получат господдержку, направлены, в первую очередь, на улучшение качества жизни и бытовых условий северян. Привлекая инвесторов к реализации таких проектов, мы ориентируемся на крупных девелоперов, которые могут построить современные и удобные микрорайоны с социальной инфраструктурой, которая будет соответствовать запросам как местных жителей, так и тех, кто выберет северные территории для работы и карьеры. Мы в свою очередь окажем застройщику необходимую поддержку и все инструменты в рамках префрежима, чтобы у инвестора была возможность построить доступное жильё быстрее, надёжно и качественно», – заявил заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Кирилл Каменев также отметил, что с получением в рамках статуса резидента АЗРФ налоговых льгот и административной поддержки для инвестора упрощается стартовый этап в реализации проекта и снижается стоимость строительства, а вместе с этим – стоимость конечного квадратного метра. «Арктическая ипотека» с льготной ставкой под 2% годовых позволит обеспечить тысячи граждан качественным жильём на комфортных для них условиях, внесёт свой вклад в повышение качества жизни в Мурманской области.

«Мы ценим интерес застройщиков к Мурманской области. Ведь жилищное строительство – один из ключевых факторов комфортной жизни в регионе. Это то, над чем наша команда работала последние пять лет, чтобы в том числе благодаря этому делать Кольское Заполярье привлекательнее для жизни. Проект с застройкой микрорайона «Берег Арктики», в результате чего будет построено почти 4 тысячи квартир, станет дополнительным стимулом для планирования северянами жизни и работы в нашем регионе», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru