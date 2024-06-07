ПМЭФ-2024: Республика Казахстан проявила интерес к нашим логистическим возможностям и портовой инфраструктуре

6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым. Стороны обсудили взаимодействие и наметили новые задачи в сфере сотрудничества.

«В 2023 году торговый оборот Мурманской области с Казахстаном увеличился более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. И нам точно есть куда расти. Республика Казахстан проявила интерес к нашим логистическим возможностям и портовой инфраструктуре. Будем работать в этом направлении», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, /Мурманская область экспортирует в Казахстан рыбу и морепродукты. В регион активно приезжают жители республики, занятые в реализации крупных проектов, молодёжь поступает в заполярные вузы и колледжи. В числе перспективных направлений также отмечено развитие научно-исследовательского взаимодействия, в том числе обмен студентами; сотрудничество в сфере образования и повышения квалификации; совместные культурные, спортивные и просветительские мероприятия; туризм.

Фото: https://gov-murman.ru